Llevo años utilizando el modo eco del lavavajillas porque pensaba que era la mejor opción, hasta que me di cuenta de que había un fallo que estaba pasando por alto

Hay un fallo que estás pasando por alto cuando usas el modo eco del lavavajillas para intentar ahorrar. Estamos ante un cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días que tenemos que ahorrar como sea, es importante descubrir lo que puede pasar en unos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial.

El lavavajillas acaba siendo un electrodoméstico del todo imprescindible, nos ayuda a mantener nuestra cocina limpia y lo hace de la mejor manera posible. Con la mirada puesta a una manera de ayudarnos a ahorrar, pero también pensando en el medio ambiente. El gasto de agua, más allá del aumento en el precio de la luz, puede ser lo que nos hará descubrir este tipo de detalles a la hora de poner este electrodoméstico. Es momento de estar muy pendientes de una situación que puede acabar generando un extra de buenas sensaciones. El lavavajillas puede acabar siendo lo que nos hará descubrir este modo eco que quizás no sea tan positivo, te proponemos una alternativa que puede cambiar la forma de lavar los platos para siempre.

Hay un fallo que me pasa por alto a la hora de poner el lavavajillas

El lavavajillas se ha convertido en nuestro mejor aliado, con una serie de elementos que van de la mano y que pueden acabar siendo lo que nos dará algunos cambios destacados de guion. Una novedad plena que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en estos momentos en los que cada gesto cuenta.

A la hora de poner el lavavajillas el paso anterior sería leer bien las instrucciones que nos indican las peculiaridades de este electrodoméstico. A la hora de buscar este tipo de elementos que pueden ir de la mano, estaremos pendientes de este cambio que puede ser esencial.

Descubriremos una forma de poner este lavavajillas que pueden convertirse en estos días en un gran desconocido. Ese modo eco que parece que dispone de un elemento que sin duda alguna nos hará reflexionar sobre lo que está por llegar. Un fallo que todos hemos cometido.

Nos puede engañar este nombre que, sin duda alguna, podría ser el causante de esta confusión, los expertos y aquellos que han leído bien las instrucciones de este electrodoméstico nos descubren la forma de actuar.

El modo eco del lavavajillas quizás no será la mejor opción posible

La manera de lavar los platos puede cambiar para siempre, la forma de apostar por un elemento que podría acabar siendo lo que nos dará está novedad destacada en estos días en los que cada detalle cuenta. No sólo es el agua de más o la energía lo que puede hacernos dar este paso hacia un ahorro constante que no llegará del modo eco.

Tal y como nos explican los expertos de Balay: «El programa ECO del lavavajillas, también bautizado como Eco 50 °C, es un ciclo de lavado diseñado para maximizar el ahorro de agua y electricidad sin que eso repercuta en la calidad del resultado final. Técnicamente, funciona a una temperatura constante de 50 °C, que es más baja que la de los programas intensivos, y compensa esa menor temperatura con una mayor duración del ciclo. Tú no tienes que preocuparte por absolutamente nada cuando lo seleccionas: igual que hacen otros programas del lavavajillas, el ECO adapta automáticamente el consumo a la carga y al grado de suciedad de platos y vasos, convirtiéndolo en el más económico de todos. Este programa en concreto, por cierto, es el ciclo de referencia para las mediciones de las etiquetas energéticas de cada lavavajillas. Y no está bautizado como ECO por capricho: para que te hagas una idea, su consumo de agua es de apenas 9 litros por ciclo, bastante menos que los utilizados en programas intensivos. Y de lavar a mano ya ni hablamos».

Siguiendo con la misma explicación: «Lo que sí es cierto es que mucha gente se sorprende de la duración del programa ECO de un lavavajillas. Pero que sea tan largo tampoco es un capricho de los fabricantes; la clave está en la física del propio lavado: a 50 °C el detergente tarda más en activarse, pero el gasto eléctrico se reduce porque el lavavajillas no tiene que calentar tanta agua.

Subir la temperatura, como hace casi cualquier otro programa, dispararía el consumo de golpe. El ECO prefiere ir más despacio y gastar menos. Un poco más de tiempo a cambio de un consumo notablemente más bajo».

El tiempo es oro y quizás deberemos tener en consideración estos cambios: «Como hemos apuntado, el programa ECO trabaja a 50 °C constantes, mientras que los ciclos intensivos llegan a superar sin problemas los 65 o 70 °C. Y tiene todo el sentido: calentar el agua es lo que más gasta a la hora de usar tu lavavajillas. Bajar la temperatura, por lo tanto, es la vía más directa para ahorrar sin que la calidad de los resultados se resienta. Por eso mismo, cuando toca decidir entre un programa corto o la opción ECO, el corto solo tiene sentido cuando hay prisa y la carga es pequeña».