Colas en Lidl por el aparato para aprovechar los enchufes olvidados detrás del sofá: con 4 tomas y tirado de precio

Lidl ha puesto a la venta un producto que está en boca de todo el mundo y que puede resolver tu problema ante la falta de enchufes que puedes tener en casa. El producto en cuestión es el cubo de enchufes con puertos USB que se puede encontrar a un precio de 13,99 euros en los canales oficiales de la cadena de supermercados alemana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre este producto viral que ha puesto a la venta Lidl a través de su página web y tiendas físicas.

El auge de las nuevas tecnologías y las funcionalidades que ofrecen los nuevos smartphones nos han creado una gran dependencia de estos dispositivos que utilizamos a todas horas del día. Un claro ejemplo es que la aplicación de mensajería WhatsApp, que es una de las más importantes del mundo, es utilizada al día por 3.000 millones de usuarios repartidos en todo el mundo. Esto pone de relieve el gran uso de estos aparatos, a los que hay que añadir más dispositivos como los ordenadores, tablets o los nuevos relojes inteligentes.

Y eso ha aumentado la dependencia de los cargadores y, por consecuencia, la de los enchufes. Hoy en día nunca son suficientes los enchufes en casa y por ello en los últimos tiempos también han evolucionado las clásicas regletas en las que se pueden conectar varios dispositivos. La última es una de Lidl y está arrasando en el mercado por todas las ventajas que ofrece, además de incorporar los clásicos USB que también se ha convertido en un clásico de nuestro día a día.

El nuevo aparato de Lidl para aprovechar los enchufes

«Cubo de enchufes con puertos USB», así describe la página web oficial de Lidl este producto fabricado por la marca TRONIC que se puede encontrar a la venta por 13,99 euros. Este cargador se puede encontrar tanto en los canales oficiales de esta cadena de supermercado (te llegará a casa en menos de una semana) como en los puntos físicos.

Lidl también añade información sobre este producto, incorporando los siguientes elementos:

Con adaptador de soporte y cinta adhesiva de doble cara.

Cuatro tomas de corriente con obturador.

Tres puertos USB para cargar dispositivos móviles.

Buenas valoraciones

Este producto de Lidl cuenta con buenas valoraciones por parte de los usuarios que lo han adquirido, recomendando el 83% su compra. «El producto hace lo que se supone que debe hacer», dice uno, mientras que otro destaca la «mano de obra limpia, uso versátil, varias opciones de conexión». «Práctico, ahorra espacio y tiene una excelente relación calidad-precio: TOP», dice otro sobre este nuevo producto de Lidl que está arrasando en el mercado a un precio de 13,99 euros.