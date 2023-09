Ikea Es el chollazo del siglo: el outlet de Ikea tira de precio la funda nórdica que queda bien en todas las casas

Si estás buscando renovar tu ropa de cama y darle un toque de elegancia y confort a tu dormitorio, no puedes dejar pasar esta oportunidad. Debes conocer el chollazo del siglo del outlet de Ikea, ya que ha tirado de precio la funda nórdica que queda bien en todas las casas. Una funda que ahora que se acerca el otoño, se convertirá en la que más vas a utilizar en tu cama. ¡No vas a querer dejarla escapar!.

El outlet de Ikea tira de precio la mejor funda nórdica

El outlet de Ikea tiene para ti una oferta irresistible: la funda nórdica NONNEA con dos fundas de almohada a un precio de escándalo. Solo 19,99 euros por un conjunto de alta calidad, fabricado con algodón 100% y con un diseño que combina con cualquier estilo. Tiene además unas medidas de 240 x 220 cm.

La funda nórdica NONNEA es una de las más vendidas de Ikea, y no es para menos. Su tejido es suave y transpirable, ideal para las noches de verano y las de invierno. Su color gris claro es neutro y versátil, capaz de crear un ambiente acogedor y relajante en tu habitación. Además, tiene un detalle muy práctico: un cierre de botones de corchete ocultos que evita que el relleno o el edredón se salga.

Además, es de las pocas fundas nórdicas de Ikea que encontrarás con las almohadas incluídas a juego. Es decir, que son del mismo color y material que la funda nórdica, y tienen un tamaño estándar de 50×60 cm. Puedes combinarlas con el relleno que más te guste, ya sea de plumas, sintético o viscoelástico. Lo importante es que te sientas cómodo y duermas como un bebé.

El conjunto de funda nórdica y fundas de almohada NONNEA es apto para lavar a máquina a una temperatura máxima de 60ºC, y se puede secar en secadora a temperatura normal. También se puede planchar, pero no hace falta, ya que su aspecto ligeramente arrugado le da un toque informal y desenfadado. Se recomienda no limpiar en seco.

No lo dudes más y aprovecha esta oportunidad única. El outlet de Ikea solo tiene unidades limitadas de este producto, y se agotarán pronto. No querrás quedarte sin la funda nórdica que queda bien en todas las casas, ¿verdad? Corre a tu tienda Ikea más cercana o entra en su página web y hazte con la tuya antes de que sea tarde. Te aseguramos que no te arrepentirás.