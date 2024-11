Cata a ciegas el salmón ahumado de Mercadona, Alcampo y Carrefour, y el resultado es demoledor

En una mesa de aperitivos, el salmón ahumado suele ser uno de los protagonistas por su sabor y versatilidad. Sin embargo, la calidad de este producto puede variar significativamente según el supermercado donde se compre. ¿Puede un salmón ahumado de supermercado competir con las opciones más gourmet?

Para responder a esta pregunta, en este artículo te presentamos los resultados de una cata a ciegas de tres salmones ahumados populares: Mercadona, Carrefour y Alcampo. El análisis seguro te sorprenderá.

¿Cuál es el mejor salmón ahumado de supermercado?

El crítico gastronómico Jonatan Armengol, conocido por sus catas a ciegas y sus análisis exhaustivos de productos en el canal de YouTube Merca2, fue el encargado de probar tres opciones de salmón ahumado disponibles en supermercados: Mercadona, Carrefour y Alcampo. ¿Su veredicto? Más que sorprendente.

El salmón ahumado de Mercadona fue el que mejor puntuación recibió. Según Jonatan Armengol, destacó por su equilibrio perfecto entre aroma, textura y sabor. «El ahumado es suave, lo justo para realzar el sabor sin dominarlo», comentó el crítico. Además, resaltó la textura firme del salmón, que no era ni demasiado blanda ni húmeda, indicando un buen proceso de curado.

Por otro lado, la opción de Alcampo no tuvo el mismo éxito. Armengol criticó duramente su textura, describiéndola como excesivamente blanda y húmeda, algo que generó dudas sobre su frescura. Además, el aroma no fue el más agradable, ya que se acercaba más al de un pescado crudo que a uno ahumado correctamente.

El peor parado en esta cata fue, sin duda, el salmón de Carrefour. Desde el primer momento, Jonatan Armengol no pudo ocultar su disgusto. «Este huele a pescado pocho», afirmó de forma contundente. Y añadió: «Si me ponen esto en un restaurante, digo que se lo lleven. Aquí, porque me pagan, pero esto es deporte de riesgo. ¿Alguien puede verificar que no está caducado?».

La experiencia fue tan negativa que el crítico sugirió incluso que las autoridades sanitarias revisaran el producto: «Este debería estar prohibido. Si hay alguien de sanidad viendo esto, que se pase por ese supermercado y compre uno. Qué asco». Su veredicto fue claro: el salmón de Carrefour no sólo fue el peor, sino que Armengol ni siquiera quiso seguir describiéndolo por lo desagradable que le resultó.

¿Cómo reconocer un buen salmón ahumado?

Armengol explica que el proceso de ahumar salmón es una técnica ancestral que no debería ser complicada—requiriendo un buen salmón, una mezcla de sal y azúcar para curarlo, y un proceso lento de ahumado—los resultados no siempre son los esperados.

Un buen salmón ahumado debe oler suave, tener una textura firme y no estar demasiado húmedo. Pero, como se reveló en esta cata, no todos los supermercados cumplen con estos criterios.