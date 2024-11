Esta zona de España en el punto de mira de Mario Picazo: «En las próximas 24 horas…»

Mario Picazo tiene esta zona de España en el punto de mira, en las próximas 24 horas. La situación meteorológica no mejora, pasan las horas y lo que tenemos por delante es un importante cambio que todos esperamos. El hecho de que deje de llover en gran parte del país o que pase el peligro por la llegada de una nueva DANA puede ser clave. Por lo que puede acabar siendo lo que marque la diferencia en todos los sentidos.

Tocará estar pendiente de lo que nos dicen los expertos para poder realizar cualquier plan que tengamos en mente. Mientras las alertas estén activadas, las mejores opciones serán quedarse en casa para poder disfrutar de una serie de elementos que hasta la fecha quizás no teníamos. Este mes de noviembre ha empezado con importantes lluvias, siendo algo que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Son tiempos de cambios y de novedades destacadas que pueden llegar a convertirse en todo un universo de buenas sensaciones. Mario Picazo tiene una previsión del tiempo que no trae las noticias que todos esperaremos.

Mario Picazo lanza una alerta

La alerta está activada en algunos puntos del país, sin duda alguna, hoy más que nunca, estamos pendientes de unos cielos que pueden alejarnos de lo que sería habitual en esta época del año. Tocará ver qué es lo que nos depara el tiempo para poder organizarnos un poco mejor.

El tiempo que tenemos por delante puede llegar a ser especialmente peligroso. En esencia debemos estar atentos a unas alertas rojas que llegan como consecuencias inesperadas, las lluvias pueden ser destacadas y, además, no debemos olvidar que estamos ante un episodio de fuertes lluvias que puede llegar a ser complicado.

Mario Picazo no duda en lanzar una previsión del tiempo que debe ayudarnos a obtener unos datos que serán fundamentales para poder conseguir aquello que queremos. Nos esperan unos días de fiesta que pueden incluso alargarse, en algunas comunidades hasta el lunes.

Por lo que, debemos estar pendientes de ese cielo que traerá novedades destacadas, especialmente si tenemos en cuenta que este fin de semana puede llegar a ser uno de los más lluviosos de lo que llevamos de año. Muy atentos a una previsión del tiempo que invita a tomar precauciones, ante lo que tenemos por delante.

Esta zona de España está en el punto de mira

La previsión del tiempo de Mario Picazo no deja lugar a dudas, estamos ante una serie de elementos que debemos tener en cuenta y que quizás nos hagan reaccionar. El cielo nos aleja de lo que esperaríamos, en su lugar, debemos ver llegar unas lluvias que acabarán siendo destacadas en muchos sentidos.

Los mapas del tiempo no dejan lugar a dudas: «La última hora de la evolución de la DANA indica que el tiempo este fin de semana, coincidiendo con el Puente de Todos Los Santos, estará marcado aún por lluvia que todavía podrían ser intensas en algunas zonas de España. La DANA «perderá fuelle» y veremos que el tiempo poco a poco se irá estabilizando. Sin embargo, el episodio de fuertes lluvias seguirá en algunos puntos: las precipitaciones más fuertes para este viernes se esperan en Huelva (se mantienen avisos rojos activados hasta las 15 h) y también en el norte de las islas de Mallorca y Menorca, con avisos naranjas activados».

Siguiendo con la misma previsión: «Durante el fin de semana las temperaturas en general se mantienen suaves con valores que rondarán los 20 grados en un buen número de capitales e incluso superarán esa marca en zonas de Baleares y Canarias donde el mercurio podría llegar a los 25 grados durante las horas centrales del día. Las temperaturas más frescas las vamos a ver en la meseta norte y en algunas zonas del oeste peninsular, aunque las mínimas en muchos casos estarán por encima de los 10 grados e incluso en algunas zonas cerca de los 20 grados».

Las buenas noticias llegarán de cara al fin de semana: «A medida que avance el fin de semana, durante el Puente de Todos los Santos, la estabilidad empezará a ser la nota dominante, aunque quedarán restos de inestabilidad en zonas del Mediterráneo entre Baleares, Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana. No hay que bajar la guardia, por lo tanto, en algunas de estas comunidades, sobre todo en zonas del litoral y prelitotal donde las precipitaciones de forma local puede ser intensas y dejar acumulados elevados de lluvia en poco tiempo. Además, como ya hemos visto en el caso de la Comunidad Valenciana, la orografía puede amplificar las precipitaciones».

Teniendo en cuenta lo que nos está esperando, debemos empezar a prepararnos para estar atentos a todas las alertas y esta importante previsión del tiempo.