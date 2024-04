Carlos Alcaraz e ISDIN crean un fotoprotector específico para deportistas

ISDIN y el tenista Carlos Alcaraz han dado un paso más en su alianza con un nuevo proyecto para cocrear un fotoprotector específico para deportistas que han presentado en Barcelona. El Fusion Water MAGIC by Alcaraz es un proyecto personal de Alcaraz, del que se siente muy orgulloso porque «va a ayudar a muchas personas a tener una piel sana y a no sufrir lesiones por el sol», concienciado sobre la necesidad de fotoprotegerse.

La iniciativa surge de la estrecha relación del tenista con ISDIN que se remonta a hace 6 años cuando tenía solo 15 y estaba a punto de iniciar una carrera meteórica en el mundo del tenis que le ha llevado a lo más alto. El laboratorio apostó por la joven promesa del tenis para ser su embajador y participar en sus campañas de concienciación por sus valores y por su sensibilidad. En estos seis años Carlos Alcaraz ha formado a centenares de niños y niñas de clubes de tenis para que protejan su piel del sol cuando practican deportes al aire libre y ha participado en numerosos actos de concienciación sobre fotoprotecciónPero el tenista quería ir un paso más allá e implicarse más en la misión de ISDIN de ayudar a prevenir y en un futuro erradicar el cáncer de piel y el resultado ha sido la creación de su propio fotoprotector adaptado a las necesidades específicas de los deportistas. Y que es solo el primer paso de esta alianza a largo plazo que tendrá carácter global.

El tenista ha explicado a la prensa cómo ha participado activamente, junto con el equipo de I+D de ISDIN, en el diseño del producto aportando su expertise como deportista de élite y transmitiendo sus necesidades en el terreno de juego para conseguir el fotoprotector perfecto para el deporte al aire libre. «Hay pequeñas cosas que para los deportistas son muy importantes y en mi deporte, el tenis, cuando agarrabas el grip, por ejemplo, se resbalaba y ahora no, además el Fusion Water MAGIC by Alcaraz es muy resistente al sudor que esto es muy, muy importante para nosotros y que no irrita los ojos porque si te pones fotoprotector en la frente y te cae al ojo estás perdido», ha señalado Carlos Alcaraz durante la presentación.

Este proyecto representa un paso más en la misión compartida que tienen ISDIN y Carlos Alcaraz de concienciar a los deportistas sobre la importancia de protegerse del sol durante la práctica de deportes al aire libre. «En ISDIN soñamos con un futuro sin cáncer de piel y contar con un embajador de la talla de Carlos Alcaraz que comparte nuestros valores y tiene influencia mundial sobre tanta gente nos permite amplificar el mensaje de concienciación para conseguir este sueño», ha manifestado Juan Naya, CEO de ISDIN, en la presentación oficial.

Fusion Water MAGIC by Alcaraz

La actividad deportiva al aire libre tiene múltiples beneficios, pero también la necesidad de practicarla de manera responsable y segura, y una de las precauciones más importantes es protegerse del sol. Y las cifras oficiales avalan esta necesidad de concienciación, ya que el cáncer de piel ha experimentado un aumento del 50% en las últimas décadas y según la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV) el 80% del daño solar se recibe antes de los 18 años.

Según informó ISDIN, el nuevo Fusion Water MAGIC by Alcaraz está diseñado específicamente para «satisfacer las necesidades de los deportistas que pasan largas horas bajo el sol y necesitan un protector solar de alta protección, fácil absorción sin dejar residuo graso y una cualidad imprescindible, que sea resistente al sudor. Además de contener ácido hialurónico, vitamina E y extracto de una microalga natural, Fusion Water MAGIC by Alcaraz cuenta con un novedoso activo de alta acción antioxidante, el Heat Stress Protect, un activo de origen vegetal, extraído de Physalis pubescens, capaz de prevenir el daño que los radicales libres, generados por el calor durante la práctica deportiva al aire libre, pueden causar en la piel».

Además, indicó que Fusion Water MAGIC by Alcaraz cuenta con las estrellas que forman la plataforma 5 Stars daily protection: «alta protección UV, evaluada clínicamente en laboratorio y testada en condiciones reales de alta radiación solar; no irrita a los ojos, evaluado bajo control oftalmológico; oil control, textura ultraligera de absorción inmediata e hidratación intensa que no deja residuo graso; alta tolerabilidad para todo tipo de pieles, incluidas pieles sensibles y atópicas; y we care for seas & oceans, ya que: ISDIN está comprometido con proyectos para la regeneración de mares y océanos».