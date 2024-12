Buenas noticias para los pensionistas: Hacienda va a dar 4.000 euros a todos los que estén en esta lista

La tranquilidad financiera durante la jubilación es algo que muchos anhelan, pero a veces, errores del pasado pueden convertirse en oportunidades inesperadas de recuperar lo que realmente pertenece a cada trabajador. Es lo que ha ocurrido ahora precisamente a miles de pensionistas en España, después de décadas de haber terminado su vida laboral, ya que podrían estar a punto de recibir una cantidad significativa de dinero que Hacienda ha reconocido como un exceso tributado. Ahora, gracias a una sentencia del Tribunal Supremo, estos jubilados tienen derecho a reclamar una devolución que podría alcanzar hasta los 4.000 euros.

La noticia llega en un momento en el que muchas familias dependen más que nunca de cada ingreso. Para los pensionistas afectados, esta devolución no sólo representa un alivio económico, sino también la oportunidad de corregir un error histórico que ocurrió hace más de 40 años. Este fallo, que pasó desapercibido durante décadas, implica que ciertos trabajadores tributaron más de lo que les correspondía mientras estaban en activo, algo que finalmente ha sido reconocido y tendrá un impacto directo en sus economías. Es interesante observar cómo este tipo de decisiones judiciales pueden transformar la vida de miles de personas mayores, muchas de las cuales no sabían que tenían derecho a estas devoluciones. Además, la medida también afecta a los herederos de algunos pensionistas fallecidos, siempre que el deceso haya ocurrido en los últimos cuatro años. A continuación, te contamos todos los detalles sobre quiénes pueden beneficiarse, cómo reclamar este dinero y por qué esta sentencia supone un paso importante hacia la justicia tributaria.

¿Por qué Hacienda tiene que devolver dinero a los pensionistas?

Entre los años 1967 y 1978, miles de trabajadores cotizaron al IRPF de manera indebida debido a un error de la Agencia Tributaria. Durante ese período, las mutualidades laborales establecían deducciones fiscales del 100% hasta 1966 y del 25% entre 1967 y 1978. Sin embargo, Hacienda aplicó una tributación completa (100%) durante todo ese tiempo, lo que generó un exceso en el pago de impuestos.

Este fallo quedó sin corregir durante décadas, hasta que una reciente sentencia del Tribunal Supremo reconoció el derecho de los afectados a reclamar las cantidades que pagaron de más. Según la normativa vigente, solo se pueden reclamar los ejercicios fiscales no prescritos, que abarcan desde 2020 hasta 2022. Por tanto, quienes deseen recibir esta devolución deben presentar su solicitud cuanto antes.

¿Quiénes están incluidos en esta lista de beneficiarios?

La sentencia afecta principalmente a jubilados que trabajaron en sectores como la construcción, la metalurgia, la pesca, los astilleros y la banca. Estos trabajadores cotizaron en mutualidades laborales y no recibieron las deducciones fiscales que les correspondían.

Es importante destacar que no todas las pensiones son elegibles para la devolución. Quedan excluidas las pensiones de clases pasivas de funcionarios, las generadas por mutualidades de autónomos, las pensiones de viudedad y las no contributivas. Además, los herederos de pensionistas fallecidos también pueden reclamar el dinero si el deceso ocurrió hace menos de cuatro años.

En términos generales, los afectados pueden reclamar hasta el 25% de las cotizaciones realizadas durante los últimos cuatro años, lo que representa una devolución que oscila entre los 3.000 y los 4.000 euros, dependiendo de cada caso.

¿Cómo reclamar la devolución de Hacienda?

Para reclamar esta devolución, los pensionistas deben presentar una solicitud formal ante la Agencia Tributaria. El proceso requiere adjuntar la documentación necesaria que demuestre la condición de mutualista y los pagos realizados durante el período afectado.

Aquellos interesados deben actuar rápido, ya que el plazo para reclamar se rige por las normativas de prescripción fiscal. Según la Ley 58/2003, sólo se pueden recuperar las cantidades correspondientes a los ejercicios fiscales no prescritos (2020-2022). Si no se actúa dentro del tiempo estipulado, el derecho a recibir esta compensación económica se pierde. En el caso de no saber cómo reclamar el dinero que se debe, se recomienda el asesoramiento de un experto ya que pueden haber casos en los que se necesite teniendo en cuenta el tiempo transcurrido.

¿Qué sucede si el pensionista ha fallecido?

En caso de que el pensionista haya fallecido, los herederos tienen derecho a reclamar las cantidades adeudadas por Hacienda, siempre y cuando el fallecimiento haya ocurrido en los últimos cuatro años. Para ello, deberán presentar los documentos que acrediten su relación con el beneficiario original y demostrar que la persona estaba incluida en el grupo de afectados.

Una medida para corregir un error histórico

La devolución de hasta 4.000 euros por parte de Hacienda no es sólo una gran noticia para los pensionistas afectados, sino también una reparación de un error que durante décadas pasó desapercibido. Para muchos jubilados, esta medida no solo representa una ayuda económica, sino también un reconocimiento al esfuerzo y las contribuciones que realizaron durante su vida laboral.

Si tú o un familiar crees que podéis estar en la lista de beneficiarios, no dejes pasar esta oportunidad. Reclama lo que te corresponde y recupera el dinero que, por justicia, debería haber estado en tu bolsillo desde el principio.