Cambio en la cúpula de Endesa. José Bogas pondrá fin en la próxima Junta General de accionistas, que se celebrará el 28 de abril, a su etapa como consejero delegado de Endesa, tras casi 12 años al frente de la eléctrica. Enel, que controla la compañía con el 70% del capital, tendrá que proponer en la Junta a su sustituto.

Bogas, que cumple 71 años este 2026, seguirá en Endesa con un asiento como consejero -con la condición de otro externo- en el órgano rector de la compañía, según consta en la convocatoria de junta general de accionistas remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Bogas deja así las labores ejecutivas de una compañía en la que ha pilotado durante más de una década -con tres mandatos- la transformación en un contexto marcado por la transición energética, el impulso de las renovables y la electrificación de la economía.

El ejecutivo madrileño pasa por ser uno de los directivos de referencia del sector energético español, papel que ha fraguado a lo largo de décadas en el sector, con más de cuarenta años en Endesa, debido a un profundo conocimiento tanto de la compañía como del sector eléctrico español.

Ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI, donde se tituló en 1978, en 1982 desembarcó en la eléctrica, que entonces era todavía empresa pública, como jefe de sección de estudios de mercado en el Departamento de Planificación.

Desde ahí fue escalando en el organigrama de la compañía, pasando prácticamente por todos los principales puestos, hasta que en 2014, cuando era el director general del negocio en España y Portugal, fue designado consejero delegado, sucediendo en el cargo a Andrea Brentan, ya con la energética bajo el paraguas de la italiana Enel, su máximo accionista y que en 2009 había tomado el control mayoritario de la eléctrica española.

Bogas ha liderado la mayor parte de las transformaciones que se han registrado en Endesa y en el conjunto del sector en las últimas cuatro décadas. Desde los años 80 ha intervenido de manera destacada en la superación de retos tales como la elaboración del Plan Energético Nacional, el intercambio de activos que cambió radicalmente la estructura empresarial del sector eléctrico español, el Marco Legal Estable que constituyó durante años su sistema regulatorio o la liberalización del sector que arrancó con la Ley del Sector Eléctrico del año 1997.

No obstante, ha sido desde 2014, cuando se erigió en consejero delegado de Endesa, cuando su intervención en la superación de importantes retos sectoriales y empresariales se ha hecho más notoria y protagonista.

A escala global, ha sido interlocutor destacado para la colaboración en el diseño y ejecución de la política nacional de transición ecológica, en el diseño del Protocolo Nuclear o en la puesta en marcha de los planes de transición justa en los entornos de las centrales de carbón que están abocadas a cierre en el marco del proceso de descarbonización de la economía española.

A escala empresarial, ha liderado la transformación que está cumpliendo Endesa para mantener su liderazgo en el sector eléctrico en España y convertirse en un compañía basada esencialmente en las energías renovables y encaminada a la plena descarbonización de su sistema de generación, la digitalización y la electrificación de la demanda y la eficiencia energética.

Bogas también ha estado al frente del impulso a nuevos negocios de la energética, como la movilidad eléctrica y el desarrollo de nuevos productos y servicios basados en la centralidad del cliente; en la propia transformación digital de los activos y de las personas de la empresa, promoviendo al mismo tiempo un profundo cambio cultural interno.

En febrero, con motivo de la presentación de resultados del año pasado, Bogas aseguró sentirse «con fuerza» para continuar al frente de la eléctrica, aunque subrayó que su futuro correspondía abordarlo «al consejo de Endesa y, en última instancia» a la junta general de accionistas.

«La vida es como es y las cosas son como son. Después de 45 años en Endesa, cada día que pasa es cierto que estoy más cerca de mi jubilación. Pero acataré lo que sea mejor para el grupo», dijo.

De todas manera, bromeó con que, en el caso de poner fin a su carrera en la compañía, sería en buen momento, ya que con los resultados de 2025, cuando Endesa elevó un 16% sus ganancias, hasta 2.198 millones de euros, y pulverizar objetivos, «saldría por la puerta grande».