Blas Herrero amplía su negocio hotelero con la compra de un edificio histórico en el centro de Oviedo

El empresario asturiano de los medios de comunicación, Blas Herrero, dueño del Grupo Kiss Media, ha comprado el histórico Hogar del Pensionista San José de Oviedo, ubicado en el número 5 de la plaza de Alfonso II, a los pies de la Catedral. El objetivo es convertirlo en un hotel de cinco estrellas, según explican fuentes conocedoras de la operación.

El precio final de la compra no ha sido desvelado, pero el edificio se valoró en 8,2 millones de euros para una posible subasta hace unos meses ante los problemas financieros de su anterior propietario, Comamsa.

De acuerdo con las fuentes consultadas, Herrero convertirá este edificio en un hotel de lujo y estará listo para recibir a los primeros clientes el próximo verano.

De esta forma, Herrero amplía su negocio hotelero y su asociación con el Grupo Barceló de la familia Barceló. El dueño de Kiss FM ya tiene un hotel en Madrid bajo la marca Meliá Imagine, ubicado en la calle Agustín de Foxá, 32, de Madrid, junto a la estación de Chamartín. La intención es que, de nuevo, ambas partes lleguen a un acuerdo para repetir el pacto de gestión del hotel madrileño en el nuevo establecimiento de Oviedo.

Herrero compró en 2014 este hotel por 16,75 millones de euros en subasta a BBVA, que tenía en propiedad el establecimiento tras la liquidación de los activos de su anterior propietario y gestor, el grupo Trome, que había entrado en concurso de acreedores en 2012.

Tras remodelarlo y cerrar el acuerdo con Barceló, el hotel madrileño abrió sus puertas en 2018 como un hotel de cinco estrellas.

Herrero amplía así su negocio hotelero mientras continúa con sus otros negocios inmobiliarios, bancarios y de medios de comunicación.

El empresario asturiano intentó además hacerse con Duro Felguera, la ingeniería asturiana que fue rescatada finalmente en 2021 por el Gobierno con 120 millones de euros.

En estos momentos se encuentra inmerso también en la puesta en marcha de una ciudad del cine en Tenerife, donde quiere levantar casi una veintena de platós de cine en 400.000 metros cuadrados de terreno. Los trámites administrativos avanzan, en medio de la nueva estrategia del Gobierno central de invertir dinero público con la SEPI digital en empresas audiovisuales en desarrollo.

Pero la gran operación pendiente de Herrero es el Grupo Prisa. Hasta en dos ocasiones ha hecho ofertas en los últimos años para comprar los medios de Prisa, El País y la Cadena SER principalmente, sin suerte.

La última ha sido este mismo año, cuando ha propuesto al consejo de Prisa una ampliación de capital de 300 millones de euros con derecho de suscripción para los accionistas actuales para dedicarlos a reducir deuda y a impulsar el negocio de la compañía. Sin embargo, la propuesta fue rechazada inmediatamente por Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista de Prisa con el 29,8% del capital, quien aseguró públicamente que «Blas Herrero vino aquí a enseñarnos a tener hijos», en referencia a la operación financiera que propuso. Oughourlian también señaló que no quería pasar a la historia como «el presidente de Prisa que le vendió El País a la SER a Blas Herrero».