Los autónomos piden al Gobierno una «intervención inmediata» del precio de los carburantes

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) pide al Gobierno una «intervención inmediata» de los precios de los carburantes. Llenar el depósito de combustible de un vehículo semi industrial como el que utilizan cientos de miles de autónomos ha pasado de costar de 90 a 126 euros, lo que supone el 40% más. Si esto se multiplica por al menos, 6 veces al mes, supone un encarecimiento de 216 euros mensuales, «que no pueden ser además deducidos fiscalmente por la inmensa mayoría de nuestro colectivo», afirma el grupo.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, afirma “en la mayoría de los casos son los autónomos los que tienen que soportar el encarecimiento de los gastos derivados sin poder repercutirlos al cliente final, sencillamente se esfuman los márgenes de beneficio de las actividades». La ayuda de 20 céntimos que ha puesto en marcha el Gobierno, hace meses, «ha sido un simple parche en una situación que afecta de forma especial a la productividad de los negocios», comenta Abad.

Para UPTA, la solución debe ser drástica y si para ello es necesario acordar una intervención de los precios del combustible tendrá que hacerse de la forma más rápida. «Respaldaremos, de forma explícita, una decisión de ese calado, que evite el grave perjuicio que están sufriendo los ciudadanos y en particular, lo trabajadores autónomos», dice en un comunicado.

Para Abad, “las grandes petroleras son las únicas que están sableando a los ciudadanos. Los precios del carburante están llevando a miles de autónomos a una situación económica incluso peor que la pasada en la pandemia. No es que no se facture, la situación es que en la mayoría de los casos se trabaja casi a perdidas, sin márgenes de beneficio y recortando al máximo las inversiones necesarias para tratar de ser más competitivos. De seguir por este camino no solo será un problema temporal, se transformará en un problema a largo plazo con unas consecuencias desconocidas en nuestro colectivo”.