Ya han pasado varios meses desde que Youdera Group, proveedor europeo líder en soluciones integradas para la transición energética, recibiera la inyección de dinero por parte de Amundi Energy Transition.

De los 150 millones de euros de Amundi, la suiza Youdera destinó un tercio a y Tú, la marca representante en España especializada en soluciones de energía solar para empresas B2B.

Esos 50 millones le han servido a la compañía, entre otras cosas, para reorganizar su estructura directiva. En este contexto, Ignacio Ley ha asumido la dirección general de y Tú Solar con el objetivo de consolidar una nueva etapa de crecimiento en el sector.

La compañía celebra su año y medio de vida incluyendo al nuevo CEO con el reto, ya no de demostrar que el modelo funciona, sino de escalar el negocio manteniendo la rentabilidad y estandarizando la ejecución de los proyectos.

Expansión del negocio

El nombramiento supone una promoción interna. Hasta ahora, Ley ocupaba la dirección de operaciones de la empresa, donde participó desde antes del inicio de la actividad comercial en la puesta en marcha de las áreas de ingeniería, ejecución de obra y mantenimiento. «Creo que el factor determinante es que no vengo de fuera. Montamos toda la parte de ingeniería, la ejecución de obra y el mantenimiento, y tengo mucho corazón puesto en el proyecto», afirma.

El directivo considera que la compañía entra ahora en una nueva fase, aunque insiste en que no supone un cambio de rumbo. «Es un relevo de continuidad. Manuel Cócera ha llevado a y Tú Solar de cero a tener producto, cartera y equipo, y sigue dentro del grupo. No cambiamos de rumbo: cambiamos de fase».

Respecto a su trayectoria, destaca su paso por Galp Solar, donde participó en el crecimiento de la compañía desde sus inicios, además de su experiencia en consultoría e ingeniería.

Ahora la compañía se centra en diseñar una propuesta repetible, una máquina con su proceso detrás, en lugar de vender proyectos de uno en uno. «Es exactamente lo que necesita la compañía en esta fase», añade Ley.

También el nuevo CEO descarta una reestructuración del equipo directivo: «El equipo que ya está dentro está asumiendo más responsabilidad técnica, y ese crecimiento interno es lo que sostiene la compañía a medio plazo».

Eje de la estrategia

La principal apuesta estratégica de la compañía pasa por el almacenamiento energético. Para Ley, la evolución del mercado ha convertido las baterías en un elemento imprescindible para maximizar la rentabilidad de las instalaciones industriales.

«La batería ha dejado de ser una opción para ser la pieza que hace rentable el autoconsumo industrial con los perfiles de consumo y los precios actuales», sostiene.

La tendencia también está siendo respaldada por el conjunto del sector. Según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), durante 2025 se instalaron 540 MWh de almacenamiento para autoconsumo detrás del contador, impulsados por el creciente interés tanto del segmento residencial como del comercial e industrial.

La patronal considera que el almacenamiento es una pieza «fundamental para la flexibilidad y seguridad del sistema eléctrico y para aprovechar al máximo el ahorro que supone la energía solar».

En la misma línea, el director general de UNEF, José Donoso, aseguraba que «los avances tecnológicos y la importante reducción del coste de las baterías de los últimos años están posibilitando ya un despliegue importante de baterías en las soluciones de autoconsumo». Supone un paso muy importante para la resiliencia del sistema eléctrico y de los consumidores.

Junto al almacenamiento, la segunda gran línea estratégica de la compañía estará centrada en la renovación de cubiertas industriales con fibrocemento. Según explica el CEO, muchas naves afrontan actualmente dos inversiones independientes: la sustitución de la cubierta y la instalación fotovoltaica.

Más allá de los cambios en la cúpula, el restante de los 50 millones de euros comentados va destinado a acelerar el despliegue de soluciones de autoconsumo, almacenamiento y electrificación para empresas.

«Nosotros lo resolvemos en un único contrato, con un único interlocutor. Y con la financiación vía PPA del grupo Youdera, el cliente puede hacerlo sin poner capital: paga por la energía que consume», explica. «Ese paquete: cubierta, fotovoltaica, batería y financiación en una sola oferta, es donde creemos que somos difíciles de igualar».

Rentabilidad y crecimiento sostenible

De cara a los próximos meses, Ley establece cuatro prioridades para la compañía: mejorar la rentabilidad de cada proyecto, incrementar la presencia en el eje Madrid-Barcelona-Bilbao-Valencia, desarrollar el almacenamiento como una línea de negocio propia y reforzar el área de operación y mantenimiento.

«La operación y el mantenimiento son lo que convierte a un cliente en una relación de 20 años y no en una venta puntual. Ya llevamos todo el mantenimiento del portfolio de Youdera; luego, en ese sentido, no venimos de nuevas», afirma.

En cuanto a la hoja de ruta, el nuevo CEO señala que 2026 estará centrado en mantener el crecimiento registrado durante el último ejercicio, mientras que 2027 será el año de consolidar un modelo plenamente predecible.