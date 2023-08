Aléjate de inmediato si te preguntan esto por la calle: la Guardia Civil alerta de lo que está pasando

El verano es una de las épocas del año en las que más personas hay en todas partes, tanto en la calle como en los centros comerciales, en las playas o en los bares, lo que hace que también haya más amigos de lo ajeno decididos a llevarse lo que no es suyo a costa de cualquier víctima que se cruce en su camino. Te contamos los consejos de seguridad de la Guardia Civil para que este verano no te roben, con especial atención a uno con el que debes alejarte rápidamente si te sucede esto… ¡toma nota!.

Consejos de seguridad de la Guardia Civil para este verano

La Guardia Civil ha publicado en sus redes sociales una serie de recomendaciones para evitar robos este verano, algunas todo un clásico que por más que se repita año tras año, hay gente que lo sigue haciendo, y siguen robando así. Destaca especialmente una recomendación de alejarse rápidamente si alguien desconocido ofrece repentinamente ayuda para algo, como por ejemplo acercarse diciendo que tiene una mancha o algo roto, ya que aprovechará el acercamiento para robar todo lo que pueda.

También es muy importante seguir uno de los consejos que más se repite pero que siempre hay incautos que no lo aplican: no dejar objetos de valor o llamativos a la vista en el coche. Hay muchos ladrones que se dedican a pasear por zonas de aparcamientos, y allá donde ven algo que llama su atención a través de un cristal, lo revientan para llevárselo.

La benemérita recomienda también no transitar por lugares solitarios o poco alumbrados, ni de día ni de noche, pero muy especialmente por la noche. Si te ofrecen gangas por la calle, de lo que seas, no hagas caso, salvo claro está que sea un mercadillo, ya que entonces se supone que no es un ladrón que quiere robarte.

Por último, cuando vayas por la calle no participes nunca en juegos de azar, siempre te van a dejar ganar la primera jugada para que te vengas arriba y quieras ir a por más, pero a partir de ahí perderás siempre con trampas y engaños, por lo que es mejor evitar caer en la tentación. Si quieres jugar, unos juegos de mesa en casa serán divertidísimos para toda la familia.