Aldi vuelve a acertar y arrasa con el conector de móvil para el coche que llevarás a todas partes

Los accesorios son muy importantes en nuestro día a día, tanto en casa como en el trabajo, en el coche, etc. Hoy te mostramos un accesorio para el coche de Aldi que te va a venir de perlas y que le sacarás muchísimo partido, tanto que no sabrás cómo has podido vivir todo este tiempo sin esta maravilla… ¡está arrasando en ventas!.

Aldi es uno de los supermercados con más éxito en nuestro país, una cadena alemana que crece imparable en España gracias a su gran variedad de productos y los precios bajos que ofrece en todos ellos. En pleno plan de expansión actualmente, supera ya la cifra de 350 establecimientos en España, y unos cuantos más que están en proceso de inaugurarse próximamente.

El adaptador manos libres de Aldi para el coche que querrás tener ya

Este increíble dispositivo que ofrece Aldi es perfecto para conectar el móvil en coches que no tienen ningún puerto USB o conexión Bluetooth, especialmente los más antiguos, ya que los más modernos sí tienes este tipo de conexiones. Es un manos libres Bluetooth fabricado por la marca Auto XS que tiene en el supermercado alemán un precio de tan sólo 14,99€.

Este manos libres de Aldi para el coche se conecta a los altavoces por medio de la radio FM, en cualquier frecuencia que esté sin usar en la zona, haciendo así de puente para reproducir el sonido de diferentes fuentes, como un pendrive o el teléfono móvil, por ejemplo. Puedes conectar el móvil al conector mediante Bluetooth, así ya se quedará conectado al coche, o bien hacerlo mediante una memoria USB o una tarjeta microSD, ya que también tiene espacio para éstas.

Tiene también la función de carga rápida, por lo que puedes recargar la batería de tu móvil o de cualquier otro dispositivo fácilmente en uno de sus puertos USB, ideal si sales de casa y te das cuenta que el móvil va corto de batería. El manos libres se enchufa fácilmente al mechero del coche que está en todos los vehículos, y cuenta con iluminación integrada, cuyo color puedes cambiar con el botón lateral.

Si quieres un accesorio versátil y multifuncional que aprovechar al máximo en tu vehículo, sin duda este manos libres de Aldi para el coche es una de tus mejores opciones, ya que podrás conectarle prácticamente de todo de muchas maneras… ¡no podrás vivir sin él!. Y por el precio que tiene, la compra te compensará rápidamente.