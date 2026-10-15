Encontrar camioneros se ha convertido en uno de los grandes problemas del transporte de mercancías en España. Aunque las empresas necesitan conductores para mantener sus rutas, cada vez resulta más complicado encontrar jóvenes dispuestos a trabajar en una profesión que suele estar marcada por las largas jornadas y las dificultades para conciliar. Pasar noches fuera de casa, descansar en áreas de servicio y organizar la vida personal según las entregas forman parte de una rutina que no siempre se corresponde con la imagen de libertad que muchos asocian a viajar por carretera. Por otro lado sin embargo, se tiene la imagen de que los salarios sí que parecen compensar las exigencias del oficio.

Y de todo esto ha hablado Ainoa Blasco una joven valenciana de 30 años que lleva tres trabajando como camionera. Conoce las dificultades del sector y en el pódcast Rutas de Éxito, ha explicado cómo es realmente pasar tantas horas al volante. Su testimonio aborda una cuestión que preocupa a las empresas de transporte: la falta de relevo generacional. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) calcula que faltan unos 30.000 conductores en nuestro país, mientras que la edad media de los profesionales ronda los 55 años. Una situación que podría empeorar durante los próximos años si no llegan nuevas incorporaciones.

Ainoa, valenciana de 30 años y camionera en España: «No hay horarios, un día arrancas a las dos de la mañana y otro a las 10 de la noche»

Una de las mayores dificultades que encuentra Ainoa en su trabajo es la imposibilidad de mantener horarios regulares. Cada ruta tiene sus particularidades y los momentos de descanso no siempre coinciden con las horas habituales de sueño. En el mencionado pódcast, la joven describe jornadas que comienzan de madrugada y otras en las que debe ponerse en marcha cuando la mayoría de las personas está terminando el día. Adaptarse continuamente a esos cambios supone un esfuerzo físico considerable, especialmente cuando las condiciones meteorológicas tampoco ayudan.

«No hay horarios, un día arrancas a las dos de la mañana y otro a las 10 de la noche», explica durante su intervención. La camionera cuenta que el cuerpo acaba durmiendo cuando encuentra ocasión, incluso en lugares donde el calor dificulta descansar. Menciona, por ejemplo, las temperaturas que pueden superar los 40 grados en Sevilla durante el verano. Y a esas circunstancias se añaden los periodos de disponibilidad y las horas que transcurren lejos del domicilio. Pero el cansancio no es únicamente físico. Ainoa también habla de la soledad que acompaña a muchas rutas y de lo complicado que puede resultar acostumbrarse a pasar tanto tiempo sin compañía. «Es algo que no te enseñan a manejar», reconoce.

Cuánto gana un camionero en España

El dinero es otro de los asuntos sobre los que la valenciana se muestra especialmente crítica. Durante años, trabajar como transportista estuvo asociado a la posibilidad de obtener buenos ingresos, aunque la joven camionera considera que esa imagen ya no refleja las condiciones actuales de muchos profesionales. «Olvídate, no vas a ganar nada», asegura al referirse a las expectativas económicas de quienes se plantean comenzar en el oficio.

Según explica, algunos conductores que realizan transporte nacional perciben alrededor de 2.000 euros mensuales, mientras que otros ni siquiera alcanzan esa cantidad. «Ver a gente que ni siquiera llega a esa cifra me parece vergonzoso», señala. Sin embargo las cifras que da la joven no pueden ser tomadas como algo fijo o las únicas que se pueden llegar a cobrar si tenemos en cuenta que las condiciones salariales varían según el convenio, la empresa y las características de cada ruta. De todos modos, y para ilustrar cómo ha cambiado la situación, recuerda que su padre también trabajaba como camionero y que hace veinte años ya ganaba unos 1.000 euros. La comparación le sirve para cuestionar cuánto ha mejorado realmente el poder adquisitivo de los profesionales, teniendo en cuenta el encarecimiento de la vida.

La falta de camioneros y la presión por llegar a tiempo

La preocupación de Ainoa no se acaba con los horarios o el salario. También insiste en la responsabilidad que implica conducir un vehículo pesado y cumplir con las entregas sin poner en peligro la seguridad. Para ella, las prisas de una empresa o de un cliente nunca deberían condicionar las decisiones que toma al volante. «Me da igual que me metan presión, si quieren que llegue antes que contraten un helicóptero», afirma. Con esta declaración deja clara su postura ante las exigencias de quienes esperan recibir una mercancía cuanto antes. Considera que ahorrar unos minutos no justifica asumir riesgos innecesarios.

Su experiencia ayuda a comprender por qué cuesta atraer nuevos trabajadores. La CETM advierte de que el envejecimiento de los conductores y la escasa incorporación de jóvenes amenazan con agravar la falta de profesionales. En este sentido, la patronal reclama mejoras en la formación y medidas que faciliten el acceso al sector.