Ahora los jubilados no tendrán que pagar IRPF: estos son los requisitos

Algunos jubilados no tendrán que pagar IRPF, los que cobrarán una pensión integra, lo harán en función de estos requisitos que son fundamentales. Un precio que supondrá unos euros más a final de mes y que son claves para un día a día marcado por los cambios. La vida sube de precio y cada variación, aunque solo sea del IRPF ya es un plus a final de mes que no podemos dejar escapar. Si formas parte de esta lista de excepciones, no tendrás que volver a pagar IRPF podrás ver como sube tu pensión.

Estos son los requisitos para que los jubilados no tengan que pagar IRPF

No tendrás que pagar IRPF si formas parte de esta lista de excepciones que ha lanzado la Seguridad Social. Una reivindicación histórica que por fin se cumple, pero solo si entras dentro de determinados requisitos. Teniendo en cuenta que dependiendo de la pensión se paga más o menos IRPF, esto es lo que necesitas saber.

El IRPF pasará a la historia en el caso de que tengas una de estas condiciones que te acredite como tal.

Pensiones derivadas de actos de terrorismo. Aquellas personas que tengan una pensión como consecuencia de estos actos no pagarán IRPF.

Ayudas de cualquier tipo otorgadas a individuos afectados por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). De esta manera podrán centrarse en su salud.

Pensiones por mutilaciones o invalidez derivadas de la Guerra Civil. Cada vez quedan menos personas que vivieron ese momento, pero los que quedan no tendrán que pagar IRPF.

Las pensiones de orfandad también estarán exceptas de este pago. Teniendo en cuenta que son menores que necesitan cada euro para poder tener una vida digna sin uno o todos sus progenitores se cumple una reivindicación histórica.

Si cumples con alguno de estos casos, no tendrás que pagar IRPF, sino que podrás disfrutar de una pensión integra, sin retenciones. Se calcula el IPRF en función de lo que se cobra en total, es decir, las pensiones más bajas, a penas notarán este 1% de variación. Pero aún así ya es una cantidad importante que estará mejor en su bolsillo que fuera de él. Por lo que será mejor que nos pongamos en contacto con la administración si podemos acreditar estos requisitos, aunque se descuenta de forma automática, nunca está de más recordarlo, por si hubiera cualquier error.