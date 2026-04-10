A lo largo de esta jornada se ha conocido que los dos fundadores de la firma Dolce & Gabbana se separan. En concreto, ha sido Stefano Gabbana el que ha tomado la decisión y habría dejado la firma en diciembre de 2026. Este elenco estaba formado por Domenico Dolce y Stefano Gabbana, que fundaron la empresa de moda italiana en 1985, que actualmente está valorada en más de 5.300 millones de dólares según Bloomberg.

Asimismo, hay que recordar que en el ejercicio fiscal finalizado el 31 de marzo de 2025, Dolce & Gabbana experimentó un crecimiento continuo en sus ingresos, alcanzando aproximadamente 1.900 millones de euros (alrededor de 2.2 mil millones de dólares), lo que representa un aumento del 4% en comparación con el año anterior.

De esta forma, el diseñador Stefano Gabbana ha dejado la presidencia de Dolce & Gabbana, a los 63 años, después de más de cuatro décadas al frente de la firma que fundó junto a Domenico Dolce. Por tanto, se abre así una nueva etapa en la historia de la icónica casa italiana.

Dolce & Gabbana afectada por la crisis del sector del lujo

Sin embargo, no es ningún secreto que el sector del lujo atraviesa un momento de desaceleración que podría haber afectado a la firma italiana. Principalmente, las grandes marcas de lujo atraviesan una crisis significativa, marcada por un frenazo en las ventas globales y una pérdida de más de 240.000 millones de dólares en valor bursátil, especialmente tras años de crecimiento excesivo y subidas de precios. Factores como la caída del consumo en China, la inflación y el cambio hacia productos de segunda mano han debilitado a estas firmas.

De igual forma, en el comunicado de Reuters en el que se anuncia la marcha del diseñador, también se asegura que los acreedores de Dolce & Gabbana buscan una inyección de hasta 150 millones de euros en fondos como parte de una refinanciación más amplia de una deuda de 450 millones de euros (525,7 millones de dólares). Además, la empresa podría estar considerando la venta de bienes inmuebles y la renovación de licencias para obtener financiación.

En este momento, Stefano tendrá que decidir qué hacer con su participación en la empresa, ya que el mapa accionarial se mantiene en manos de los Dolce, con Domenico controlando un 40% a través de su holding y el resto repartido entre él, Alfonso y su hermana Dorotea.

Dolce & Gabbana fue fundada en 1985, deslumbrando al mundo con su inconfundible estética mediterránea, Stefano (63 años) y Domenico Dolce (67 años) formaron un buen equipo. Aunque su relación sentimental terminó hace ya más de dos décadas, su vínculo profesional los mantuvo unidos al frente de su imperio.