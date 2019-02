Cataluña se prepara para su tercera huelga general desde el 1-O tras destruir 40.000 empleos

Los independentistas han logrado convocar tres huelgas generales desde el referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017: la del 3 de octubre del 2017 (por las cargas policiales), la del 21 de diciembre de 2018 (por el Consejo de Ministros) y la de este jueves, 21 de febrero. Además, decenas de intentos fracasados y cientos de movilizaciones. La consecuencia: perder 40.000 empleos y el 0,2% del PIB catalán.

La asociación Empresarios de Cataluña (EC) ha expresado su rechazo a la huelga convocada para el este jueves, al considerarla una “huelga política” y “un nuevo intento del Gobierno independentista de llevar la economía catalana al colapso”.

Carlos Rivadulla, presidente de EC, ha recordado en OKDIARIO que “en 2018 la economía catalana podía haber crecido un 0,2% más sin el ‘procés’, lo que equivale a aproximadamente 40.000 empleos. Es decir, que Cataluña ha perdido 40.000 empleos”

“Es como el asunto de las VTC. Al final, son 3.500 personas que se van a la calle por culpa del nacionalismo e independentismo. Al fin y al cabo, como la Generalitat sólo está pensando en dividir y en separarnos, no gestionan. Y eso afecta, porque cuando hay un debate de este tipo no tienes a gestores, que estén centrados, no tienes a gente preparada que esté ocupada en este tema, sino que tienes a activistas políticos. No tenemos gobernantes que gestionen, tenemos activistas políticos, ergo la gestión, cuando hay un debate, ni les importa, ni están preparados, les da exactamente igual”, continúa Rivadulla.

“La manifestación de este jueves no es una manifestación por los derechos de los trabajadores, es una manifestación política, que está apoyada y secundada por la Generalitat, como la de octubre. Es decir, es una huelga promovida por los gobernantes, lo que ya es inaudito, y que además ha sido convocada por un sindicato absolutamente minoritario, dirigido por un asesino, el señor Carles Sastre. Sastre es una figura abominable, es un señor de Terra Lliure, que asesinó en los 70 al ex alcalde de Barcelona, Joaquín Viola, y antes había asesinado al industrial José María Bultó“, recuerda el presidente de la asociación empresarial catalana.

“No entiendo por qué el movimiento independentista da bola a un asesino como Carles Sastre. No sé si nos quieren enseñar la patita para amedrentarnos, para decirnos que tienen a gente peligrosa”, continúa Rivadulla.

En un comunicado, EC ha asegurado que la huelga general convocada por el sindicato independentista Intersindical CSC no es “una protesta laboral, sino una forma de presión política promovida por los separatistas”, y ha alertado de su “ilegalidad”.

La organización ha instado a los trabajadores a ir a trabajar y “a la administración local, autonómica y nacional a que garantice el derecho a la movilidad”. Asimismo, el presidente de EC ha solicitado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, “que cese sus continuas e injustas complicidades partidistas y que gobierne para todos los catalanes y bajo el respeto al Estado de derecho”.

Empresarios de Cataluña agrupa a más de 500 empresarios y directivos de empresas catalanas “favorables al respeto a la ley y al mantenimiento de Cataluña dentro de España”.