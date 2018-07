Huelga Ryanair: última hora de los retrasos y cancelaciones de hoy, en directo

"Es todo por hoy, amig@s. Cualquier duda, la podéis consultar en el centro de ayuda de nuestra web. ¡Hasta mañana!", dice Ryanair España en su perfil de Twitter.Cientos de pasajeros afectados en Ryanair en el aeropuerto de Tenerife, según denuncia el sindicato USO. Con las últimas cancelaciones, ya son 24 conexiones las que han sido anuladas desde y hacia Italia. Algunos aeropuertos afectados: Madrid, Valencia y Sevilla. En Valencia y Palma los sindicatos también se concentran en los aeropuertos. Ernesto Iglesias, responsable de vuelo USO Sector aéreo, dice que están "desilusionados porque esperábamos que la empresa recapacitase" y ahora "va a haber un pulso". Ryanair ya advirtió en el informe de resultados del primer trimestre que llevaría a cabo recortes en "ciertos países" que habían convocado huelgas. La compañía se pondrá en contacto con los trabajadores afectados, a los que les ofrecerá traslados a Polonia, donde la aerolínea está reforzando su inversión, o a otras bases, para minimizar en lo posible los despidos.

Malas noticias para la plantilla de Ryanair en Irlanda. La 'low cost' ha anunciado, tras la celebración de la junta de accionistas, un plan con el que recortará un 20% su flota, que pasará de 30 a 24 aviones a partir del 28 de octubre. Este plan afectará a 100 pilotos y 200 tripulantes de cabina.Más cancelaciones, ahora en Baleares. Como consecuencia de los paros en Bélgica, las conexiones tanto de ida como de vuelta entre el aeropuerto de Charleroi (Bruselas) y Palma de Mallorca han sido canceladas.Ryanair ha cancelado 134 vuelos en Italia debido a la huelga, según ha informado el portavoz del sindicato de trabajadores del transporte FILT-CGIL, Guido Barcucci a Efe.El Ministerio de Fomento ha señalado que, de acuerdo con la información proporcionada por Aena, de las 570 operaciones programadas por Ryanair en España, la compañía ha operado 119 de las 130 prevista hasta las 12:30.Varios pasajeros se solidarizan con los trabajadores de Ryanair en el aeropuerto de Eindhoven (Holanda) y apoyan las reivindicaciones de los TCP de Bélgica, Portugal, Italia y España.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, asegura que al Gobierno le hubiese "encantado" que se hubiese producido un acuerdo con la mediación del Ejecutivo entre sindicatos y la aerolínea Ryanair, porque habría sido "bueno" para la ciudadanía y el "buen nombre" de la empresa. Valerio subraya que respeta el derecho a huelga de los tripulantes de la compañía aérea, aunque ha recordado también que hay que respetar los servicios mínimos.La movilización no se debilita, dice el sindicato belga CNE-GNC a través de su perfil en Twitter. "Los pasajeros están con nosotros". Los trabajadores de Bélgica también se concentran en el aeropuerto de Bruselas. "La movilización no se debilita, dice el sindicato belga CNE-GNC a través de su perfil en Twitter. "Los pasajeros están con nosotros". Los sindicatos USO y SITCPLA se concentran en una de las puertas de la Terminal 1 del aeropuerto de Madrid-Barajas de nuevo. La delegación del Gobierno sólo les permite concentrarse de 13:00 a 17:00.Los vuelos cancelados desde Pisa, Milán, Bolonia y Roma: Pisa-Sevilla, Pisa-Girona, Pisa-Madrid, Milán-Vigo, Bolonia-Ibiza, Milán-Ibiza, Nápoles-Sevilla, Pisa-Ibiza, Roma-Madrid, Pisa-Valencia (11).

Los vuelos cancelados hacia Pisa, Roma, Bolonia y Milán: Madrid-Pisa, Vigo-Milán, Ibiza-Bolonia, Sevilla-Pisa, Ibiza-Milán, Zaragoza-Milán, Ibiza-Pisa, Sevilla-Nápoles, Sevilla-Milán, Madrid-Roma, Valencia Pisa (11).ÚLTIMA HORA: Al menos 22 vuelos cancelados desde y hacia Italia, según cifras del sindicato USO. La compañía ha cancelado más vuelos de los previstos por el seguimiento de la huelga en Italia, tras no garantizar los servicios mínimos. "Aunque estén programados servicios mínimos y los trabajadores se presenten, Ryanair utiliza sus aviones para 4/6 vuelos al día, y si el avión no sale de otro país podrían ir cancelándose más vuelos desde España", advierten desde USO.Los trabajadores esperan que, a partir del próximo viernes 27, la compañía recapacite porque hay "cancelaciones masivas" en los cuatro países europeos y no descartan más paros. "El pisoteo al ordenamiento jurídico de la Constitución española es inadmisible. Hacemos una llamada de socorro a las instituciones europeas para que pongan orden en este desconcierto. La comisaria de Transporte, Violeta Bulc, tiene que tomar decisiones trascendentales", aseguran desde SITCPLA.

Los sindicatos ampliarán la denuncia interpuesta el pasado 18 de julio por coacciones tras recibir varios correos electrónicos donde la compañía advierte a los TCP de que "aunque no tengan servicios mínimos notificados, tendrían que presentarse en todas las bases", según explica Antonio Escobar, representante de SITCPLA. Pérdidas económicas para Ryanair. La aerolínea irlandesa tendrá que hacer frente a 20 millones de euros en indemnizaciones para los 65.000 pasajeros que han sufrido cancelaciones por las huelgas de julio, según estimaciones de la empresa de gestión de reclamaciones Skycop.Los TCP siguen recibiendo amenazas de despidos por parte de Ryanair, según denuncian los sindicatos. "Todo mi apoyo a esas trabajadoras que están luchando por sus derechos. Mi vuelo fue cancelado desde Birmingham y me encuentro viajando a Londres para poder volver a España, pero mi apoyo 100% ante una causa más que justa", dice una usuaria en Twitter. Algunos representantes sindicales de USO están dando botellas de agua a los pasajeros en el aeropuerto de Madrid-Barajas para que se las entreguen a los tripulantes de cabina, ya que la compañía "no les está dando ni agua", denuncian desde el sindicato.

Los sindicatos están informando a los pasajeros, en los diferentes aeródromos españoles donde Ryanair tiene base, de que los tripulantes de cabina no están obligados a ofrecerles servicio de comida y bebida porque "son servicios mínimos". USO y SITCPLA informan a los usuarios de que compren comida y bebida en los diferentes establecimientos de restauración del aeropuerto o en las máquinas de vending porque puede que no haya servicio. En Bélgica ha habido un seguimiento de la huelga del 80%, según sindicatos. Ryanair Italia, a través de su perfil de Twitter, se disculpa con los pasajeros afectados y confirma que, debido a la huelga de tripulantes en "algunas bases italianas" están teniendo "problemas con los vuelos en Italia, lo que ha dado lugar a algunas canciones". La aerolínea asegura que ha contactado con estos clientes por SMS y por correo electrónico para informarles, así como para darles la opción de hacer un reembolso o reubicarles en un vuelo disponible.

reembolsoImportante saber que los pasajeros pueden elegir entre el reembolso del billete o un transporte alternativo hasta el destino final lo más rápidamente posible. 18 vuelos cancelados en Portugal. Dos de ellos con destino Barcelona y Madrid

Ryanair ignora la huelga en Bolsa. La compañía sube en el parqué de Londres este miércoles un 2,93%Ryanair quiere recuperar los vuelos perdidos: Ahora ofrece un millón de billetes con un descuento de hasta el 20%



Los pasajeros pueden elegir entre el reembolso del billete o un transporte alternativo hasta el destino final lo más rápidamente posible.



La aerolínea de bajo coste asegura que ha contactado vía correo electrónico y mensaje de texto con los más de 50.000 clientes que tenían previsto viajar desde/hacia España el 25 y 26 de julio¿Tienes derecho a reclamar por los trastornos sufridos por tu vuelo? La respuesta: https://okdiario.com/economia/turismo/2018/07/25/desde-250-euros-hasta-600e-dinero-que-algunos-pasajeros-pueden-reclamar-ryanair-huelga-2759681

Ryanair filtra las condiciones de la tripulación de cabina: hasta 40,000€ anuales, un 14 días libres al mes, buenas comisiones por ventas, bonificación por uniformes y prestación por enfermedad.



El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) va a interponer antes de que finalice el mes de julio en la Audiencia Nacional una demanda contra Ryanair por su insistencia en mantener al colectivo que opera en España bajo la legislación irlandesa.



Los manifestantes de Barajas se van a tomar un descanso hasta medio día. Pero lo importante para los clientes sigue siendo el estado de sus vuelosEn el aeropuerto de Palma, la delegación de Gobierno no permite entrar a la terminal a los compañeros de los sindicatos para informar a los pasajeros de los motivos de la huelga y entregarles las botellas de agua que Ryanair no da a sus trabajadores, según denuncia USORyanair se disculpa en su cuenta de Twitter en español por las molestias causadas a los clientes @Ryanair_ES

No está saliendo un vuelo más de los establecidos por servicios mínimosLas pérdidas pueden ser de miles de millones de euros entre indemnizaciones, lo que está cayendo en Bolsa y las cancelaciones de los vuelos operados, dice DuthiersEn Barajas, la programación normal serían 14 aviones que pueden hacer 6 vuelos al día por avión y están saliendo menos de la mitad. Solo hay operativos 6 avionesLos sindicatos resaltan que esta no es una huelga por motivos económicos. Es por sus derechos. Para que todos los trabajadores cuenten con los mismos derechos que los españoles, poder tener los mismos permisos del trabajo..., explica a OKDIARIO la presidenta de SITCPLA, Monique DuthiersEn algunos aeropuertos se han desplegado inspectores de AESA (Fomento) para vigilar que se cumplen los servicios mínimos

En Barajas, la programación normal serían 14 aviones que pueden hacer 6 vuelos al día por avión y están saliendo menos de la mitad. Solo hay operativos 6 avionesY en Italia: en Bergamo, de 15 aviones han salido 5; y en Pisa han salido 2. En Italia también se están cancelando vuelos.En Bélgica no existen servicios mínimos y se han cancelado el 90% de los vuelos, según sindicatosEn Lanzarote ha habido un trabajador de Liverpool para dar refuerzos. Hay gente en su día libre que ha venido a trabajar y están viniendo sin uniforme (los de La Oficina) para pasar desapercibidos.Hay ruido fuera del aeropuerto, pero dentro todo en calma. Los permisos de la delegación del gobierno limitan la presencia de los huelguistas al exterior de la Terminal en la puerta 1-4

También denuncian: "servicios mínimos abusivos" porque Fomento estableció el 59% de las rutas nacionales-internacionalesLos concentrados por la huelga en una de las puertas de la Terminal 1 gritan: "No quiero dinero, quiero mis derechos"La mayoría de retrasos de los vuelos son procedentes de Italia y Bélgica. De momento, el día comienza con retrasos en los vuelos, pero no hay cancelaciones masivas de vuelos porque ya se cancelaron hace una semana: 200 vuelos hoy, 200 mañana.Michael O'Leary, consejero delegado de la aerolínea, ha advertido que "hará frente" a los huelguistas.

Este 25 y 26 de julio los Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TPC) de España, Portugal, Bélgica e Italia, que han convocado paros de 24 horas.