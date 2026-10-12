Tebas sigue perjudicando al Real Madrid poniendo el partido en Mestalla el sábado: «No es la mejor idea»

En el Real Madrid no entienden el nuevo horario que la Liga de Tebas les ha colocado. El duelo ante el Valencia en Mestalla, de la 12ª jornada de Liga, será el sábado 7 de noviembre a partir de las 21:00 horas. Se da la circunstancia, sabida claramente por Tebas, de que el Real Madrid juega partido de Champions en Atenas el miércoles previo, el día 4 de noviembre. Como la siguiente semana al partido en Mestalla no hay encuentros (es parón por selecciones), el Real Madrid podría haber jugado perfectamente el domingo. Pero no, Tebas le vuelve a castigar.

«No es la mejor idea», expresan con resignación en el Real Madrid al ver otra vez cómo la Liga les perjudica de forma voluntaria con los horarios. Es ya habitual que Tebas traslade su obsesión y animadversión contra el club blanco a la práctica en la forma que puede, con los horarios. Le da menos descanso que a sus rivales directos (Atlético de Madrid y Barcelona, que tendrán casi ¡dos días! más de descanso en una sola jornada) y le pone unos horarios que son un símbolo de la persecución que tiene Tebas contra el Real Madrid.

Así, el Real Madrid jugará en Atenas el miércoles 4 de noviembre y, tres días después, jugará en Mestalla el sábado 7. Ese duelo en Valencia, además de ser la última visita del Real Madrid a un campo tan histórico como Mestalla en liga, es también uno de los más calientes de todo el campeonato.

Sin embargo, a pesar de que Tebas sabe el calendario de la Champions a la perfección, le da el menos descanso posible. Y es que este Valencia – Real Madrid se podía jugar perfectamente el domingo 8 de noviembre, ya que después ambos equipos no tienen partidos entre semana. Ni ellos ni ningunos, porque el lunes 9 comienza la última ventana de selecciones del año.

En el Real Madrid existe ya una resignación ante esta persecución de la Liga de Tebas, que siempre que puede machaca al club blanco con los horarios. Poner el partido de Mestalla el domingo hubiera permitido al Real Madrid tener un día entero más de descanso, contando que además el duelo previo de Champions es a domicilio, por lo que hay que contar también el tiempo de viaje.

Esto no es nada nuevo en la planificación de una Liga que utiliza aquello que puede -como los horarios- para perseguir al Real Madrid. La próxima semana ocurre lo mismo, por citar uno de los muchos ejemplos que hay. El Real Madrid jugará el próximo miércoles (21 de octubre) ante el Leipzig. Cuando podría haber disputado su encuentro previo de liga ante el Sevilla el sábado, Tebas lo puso el domingo (18) a las 21:00 horas, es decir, en el horario más tardío posible. En este caso de Atenas y Valencia es más sangrante porque son dos partidos a domicilio.