La seguridad del Barcelona obligó a un aficionado del Real Madrid a tirar su camiseta para entrar al Clásico

El Barcelona no pudo ganar al Real Madrid en el Camp Nou. Los de Mourinho se impusieron 1-2 con un doblete de Kylian Mbappé, que lanzó un mensaje contundente para el Balón de Oro. Los culés perdieron el partido, pero también dejaron una imagen muy cuestionable fuera del terreno de juego. Antes del inicio del encuentro, mostraron un polémico tifo donde se quemaba el escudo blanco. Además, un vídeo de las redes sociales muestra como el personal de seguridad del club le retiró la camiseta a un aficionado y se la tiró a la basura.

Una imagen vale más que mil palabras. El seguidor madridista estaba pasando el control de seguridad, con una sudadera de manga larga que tapaba la camiseta. Pese a ello, el responsable le obligó a retirarse la camiseta para acceder al estadio. Aunque sabía que le estaban grabando, no dudó en tirarle la prenda al contenedor que tenía al lado.

No es la primera vez que el Barcelona trabaja para que no se luzcan emblemas del equipo visitante en el Camp Nou, especialmente del Real Madrid. Las restricciones aumentaron notablemente después de la derrota en casa ante el Eintracht Frankfurt, en la Europa League de la temporada 2021/22. Los culés fueron eliminados con su campo completamente teñido de blanco.

El club también tiene antecedentes con el equipo de Chamartín. En un Clásico de Copa del Rey en abril del 2023, el equipo prohibió acceder al estadio con cualquier bufanda, camiseta o escudo del conjunto blanco. Los blaugranas justifican estas medidas como un motivo de seguridad.

El Barcelona enloqueció con la derrota

Algunos sectores de la afición y de los jugadores tuvieron problemas para digerir la victoria del Real Madrid. Gabriel Jesús se encaró con sus rivales y tuvo que ser agarrado por Endrick y Konaté. Además, radicales de la grada agredieron a Camavinga con una bandera en la celebración del segundo tanto de los de Mourinho.