Mourinho sobre los árbitros: «El problema es la mala suerte que tengo»

José Mourinho tiene una relación muy peculiar con los árbitros. El entrenador no es precisamente conocido por morderse la lengua cuando considera que algo es injusto, algo que volvió a demostrar tras el polémico derbi ante el Atlético de Madrid. Sin embargo, explica que no es algo que dependa de él: «No creo que el problema sea yo. El problema es la mala suerte que tengo cuando llego a un club en particular».

El portugués piensa que su carrera ha estado marcada por diferentes escándalos que en aquel momento no se conocían: «Viví la importante etapa de Negreira aquí en el Real Madrid. Nadie lo sabía, pero la vivimos. Sucedió. Sucedió. Me fui después, ahora todo el mundo lo sabe». Además, señala que en Turquía le ocurrió una situación similar.

La justicia en el fútbol suele ir de la mano con la polémica, ya que todo depende de diferentes criterios. En ese sentido, el Manchester City también está pasando por un momento crítico, después de las 115 infracciones financieras de las que fue declarado culpable en el marco de la investigación de la Premier League. Mourinho prefiere tratar este asunto con ironía: «Prefiero reírme un poco, porque creo que tendremos un final. Ahora llegará la sentencia y, después de un año, habrá apelación».

El deporte cambia de forma constante y la adaptación es clave. En una entrevista para Corriere dello Sport, el portugués expone su visión sobre todos estos cambios: «No hay evolución. Es un ciclo. Viene y se va, dicen. Porque siempre vuelves. Quizás haya una transformación física en los jugadores en comparación con hace años. Los recursos que tenemos a nuestra disposición ahora son increíbles. ¿Pero son todos necesarios? «.

Mourinho sobre la polémica entre Prestianni y Vinicius

El entrenador se enfrento a una situación muy complicada tras regresar al Real Madrid tras dejar el Benfica, aunque ha sido capaz de solventarla. El técnico deja claro que han podido solventar la situación: «Lo que realmente me gusta del final de esta historia es que, por un lado, había un chico fantástico y, por otro, un chico perfecto. Fue un problema, pero al final llegué a conocer a ambos».