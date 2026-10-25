Mourinho reivindica a Lunin: «Hoy nadie lloró porque Courtois no jugara»

José Mourinho compareció ante los medios satisfecho con la victoria del Real Madrid en el Clásico y orgulloso de la respuesta de sus jugadores en el Camp Nou. El portugués destacó la organización y el coraje de su equipo, reivindicó a Lunin y reveló que Valverde había jugado lesionado durante más de 40 minutos. También cuestionó la actuación del VAR por una acción sobre Diomandé y dejó una advertencia para evitar cualquier relajación: «El Real Madrid no juega para ganar en el Camp Nou, sino para ganar el campeonato».

Mourinho comenzó analizando el encuentro: «Ha sido un gran partido, de alto nivel. Seguramente, el mundo que ama el fútbol se ha parado a verlo y no ha salido defraudado, con dos equipos que juegan para ganar. Me corresponde hablar de los míos, que hicieron un partido extraordinario. Estuvieron bien organizados, con mucho coraje, ante un adversario que presiona mucho. Pudimos hacer el 0-2, especialmente en el dos contra uno de Mbappé y Bellingham. El Barcelona reaccionó, pero tuvimos mucha tranquilidad y organización. Ha sido una gran victoria de los chicos contra un gran adversario. El árbitro hizo un gran partido; el VAR estaba dormido en el minuto 60, en una acción que podía haber tenido una gran influencia, con una roja de João a Diomandé. Pero ha sido una gran victoria».

La importancia del triunfo y la defensa de Lunin

Sobre el momento del equipo, fue claro: «Era un partido del que, si salíamos a nueve puntos, psicológicamente era pesado. A seis era equilibrado y salir a tres es diferente. Cómo hemos ganado también es importante. Puedes ganar con suerte, defendiendo mucho, pero lo hicimos con tranquilidad y con todos los méritos».

El técnico explicó la presencia de Bernardo en el once: «Llevo aquí sólo tres meses. A Bernardo le conozco muy bien y hay que ver cómo se puede integrar. Nunca diré que este es mi equipo base, porque la plantilla es muy buena y completa. La gente trabaja mucho y todos están preparados para jugar».

Mourinho quiso detenerse en la actuación de Lunin: «La vida es así. Me habéis hecho dos preguntas y ninguna sobre Lunin. Si perdemos con errores de Lunin, la primera o la segunda sería sobre él. Le dije: ‘Tú entrenas para jugar, no para estar en el banquillo’. Tenemos al mejor portero del mundo, pero hoy nadie lloró porque Courtois no jugara. Todos estamos muy unidos, incluso en los momentos más difíciles».

El esfuerzo de Valverde y el calendario

El portugués también destacó el compromiso de Valverde: «Ahora son cinco victorias seguidas y ya está. El domingo jugamos fuera de casa, el miércoles fuera de casa y luego otro regalo: fuera de casa un sábado. Pero vamos. Hay otro nombre que no podría dejar de mencionar, que es el de Valverde, que jugó lesionado más de 40 minutos. Ha querido seguir y medir sus límites, dándolo todo mientras podía».

Preguntado por el gol de Mbappé y la intervención de Camavinga, puso el foco en la preparación de toda la plantilla: «Todos ellos entrenan para jugar y luego el jugador decide. Tengo un banquillo con muchos jugadores que pueden ser titulares. Fue un gran partido y una victoria del equipo, que ha merecido más».

El partido más completo

El luso valoró el nivel mostrado por sus futbolistas: «Era el partido más difícil, contra el adversario de más calidad. Solo habían ganado. Es la victoria con el partido más conseguido. Este es el Barcelona y los jugadores han hecho un gran partido».

También analizó la evolución desde la derrota en el Metropolitano: «En los últimos partidos hemos mejorado mucho. La derrota contra el Atlético no la quiero recordar, pero contra el Betis fallamos muchas oportunidades con empate, hubo un penalti o el fuera de juego de Espí. No fuimos un desastre. Internamente ha habido cero problemas. El grupo ha sido bonito y eso aparece cuando están unidos en la dificultad. Cuando perdemos contra el Atlético, la gente se olvida de cómo hemos perdido. La gente sigue trabajando y ahí vamos».

El entrenador dejó una advertencia para los próximos compromisos: «Cuando volvamos al trabajo no les voy a dejar que tengan la cabeza en la luna. Si ganamos hoy y perdemos en El Sardinero, la victoria de hoy ya no vale lo mismo. El Real Madrid no juega para ganar en el Camp Nou, sino para ganar el campeonato».

Cucurella y el duelo con Lamine

Mourinho destacó el trabajo del lateral: «Tenemos dos laterales izquierdos de gran nivel y eso nos permitió que estuviese fresco. Conoce bien a Lamine e hizo un gran trabajo. Veo lo buenos que son los jugadores cuando los tengo delante de mí. A diez metros es cuando veo su calidad. Lamine es muy bueno, muy difícil y, encima, es listo. Lo ha intentado todo para que Cucu viese la amarilla, pero estuvo muy bien. Diomandé no dejó espacio a Cancelo. Para Cucurella era el partido más difícil que había tenido y ha salido muy bien contra un chico que es muy bueno»

El técnico repartió el mérito de la victoria: «Se ha ganado por los jugadores y por el entrenador. Estoy muy feliz por todos. También por Asencio. El grupo está muy fuerte».

La combinación de perfiles en el centro del campo

Por último, explicó su idea para la medular: «He aprendido que tengo un grupo extraordinario, con todos los jugadores con calidad y mentalidad para jugar. En el centro del campo, tener una combinación de talentos nos da más que tener dos jugadores de características parecidas. Esto es para decir que el doble pivote de Bernardo con Güler solo lo hago en situaciones desesperadas, y el de Camavinga y Tchouaméni, solo en momentos específicos del partido. La gente de arriba y de atrás da calidad a la hora de defender y de salir desde la organización defensiva».