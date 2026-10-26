Mourinho reclama la roja a Cancelo y carga contra el VAR: «Estaba dormido»

Mourinho ganó el Clásico, pero no dejó pasar la acción de Cancelo sobre Diomande. El entrenador del Real Madrid salió del Camp Nou satisfecho con la respuesta de sus jugadores y con una queja muy concreta: la falta de intervención del VAR en una entrada que, a su juicio, debió terminar con la expulsión del lateral del Barcelona. El triunfo por 1-2 no cambió su valoración de una jugada que situó entre los momentos importantes del encuentro.

El portugués separó la actuación del colegiado de lo ocurrido en la sala de vídeo. Reconoció el trabajo del árbitro durante el partido, pero fue contundente al referirse a la acción sobre el extremo madridista. «El VAR estaba dormido», aseguró en la rueda de prensa, señalando el minuto 60 como el instante en el que echó en falta una revisión.

La protesta llegó después de una victoria que el Madrid tuvo que trabajar hasta el final y que resolvió con el segundo gol de Mbappé en el minuto 86. Para Mourinho, la entrada de Cancelo pudo haber modificado las condiciones de ese tramo decisivo. Su equipo terminó imponiéndose, pero el técnico entendió que había motivos para que el Barcelona afrontase buena parte de la segunda mitad con un jugador menos.

Una entrada que Mourinho consideró de roja

La acción tuvo como protagonista a Diomande, que recibió un fuerte pisotón de Cancelo. El banquillo madridista reclamó, pero el encuentro continuó sin que el árbitro acudiera al monitor. Esa ausencia de revisión fue el centro de la crítica del entrenador blanco.

Mourinho consideró que el contacto merecía una tarjeta roja directa y explicó que una decisión de esa importancia podía haber tenido una gran influencia en el desarrollo del partido. El Clásico entraba entonces en una fase de máxima tensión, con el Barcelona buscando la igualada y el Madrid obligado a sostener su ventaja.

El empate de Raphinha llegó en el minuto 61, inmediatamente después del momento señalado por el portugués. El conjunto blanco tuvo que reorganizarse, resistir el empuje local y encontrar una nueva oportunidad para ganar. La conducción de Camavinga y la definición de Mbappé acabaron decidiendo el encuentro.

El triunfo no apagó la protesta

La victoria dio a Mourinho motivos para elogiar el coraje y la organización de sus futbolistas. También quiso reconocer que el árbitro había hecho un buen partido. Precisamente por eso, su mensaje sobre el VAR fue específico: cuestionó que desde la sala de vídeo no se actuase ante una entrada que él consideraba merecedora de expulsión.

El Madrid se llevó los tres puntos y Mourinho mantuvo su reclamación. El resultado no borró una acción que pudo cambiar el escenario del Clásico. El portugués celebró el esfuerzo de sus jugadores, destacó el nivel del adversario y dejó su valoración sobre el videoarbitraje en una frase: «Estaba dormido».