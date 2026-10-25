Iglesias Villanueva repite en el VAR del Clásico pese a anular un penalti de Lamine a Vinicius y no ver un codazo a Bellingham

Javier Iglesias Villanueva vuelve a un Clásico, el tercero consecutivo en Liga para él. El pasado curso fue el encargado de arbitrar los dos y la polémica en ambos duelos entre Real Madrid y Barcelona no estuvo exenta. En el Bernabéu, primero, el escándalo estuvo servido desde el primer momento, cuando en el minuto 2 mandó a revisar un penalti claro de Lamine Yamal a Vinicius, al que pone la zancadilla en el área, que terminó en falta favorable al Barça. Además, anuló tres goles al Real Madrid, el primero de ellos en una decisión de lo más controvertida y nada clara. En el Camp Nou, cuando el conjunto culé ganó la Liga, no vio un codazo claro de Eric a Bellingham en la cara que era penalti.

Más allá de las recientes controversias de este colegiado cuando le ha tocado teledirigir desde Las Rozas algún partido del Real Madrid, como fue este mismo curso la derrota madridista ante el Betis con el penalti que no mandó repetir tras la invasión del área de Bartra, destaca que haya sido el encargado de dirigir desde el VAR los tres últimos Clásicos. Todo, pese a las polémicas, ya no sólo en ellos, sino a decisiones de lo más discutibles en otros encuentros de menor relevancia.

En lo que se refiere al Clásico, el coruñés ya perjudicó el pasado curso al Real Madrid. Empezó en el primero, celebrado en el Bernabéu, aunque el conjunto blanco, entrenado entonces por Xabi Alonso, acabó ganando. Vinicius iba a disparar a puerta en el área y Lamine Yamal puso su pie entre el jugador y el balón, sin tener opción de interponerse y robarle el esférico. Zancadilla de manual que Soto Grado pitó, pero entonces apareció Iglesias Villanueva para llamarle al orden. Primer escándalo: acabaron señalando falta de Vini.

De hecho, relató a Soto Grado lo que él consideraba que había pasado, instuyendo claramente al colegiado. «Te vamos a mostrar dos imágenes en las que se ve a Lamine que tiene el pie apoyado antes y es Vinicius el que le golpea por detrás», afirmaba. Curiosamente, no decía que el jugador del Barcelona introdujo el pie con el único fin de molestar y que en ningún caso podía jugar el balón en el momento en el que el madridista se disponía a disparar.

Minutos después, Kylian Mbappé marcaba desde fuera del área un golazo. Volvía a haber suspense e, instantes después, el gol se anulaba. El fuera de juego era milimétrico. No estaba claro que lo estuviera. Ni siquiera que fuera Güler el que le diera el balón al francés y no Fermín. Las imágenes dejaban más dudas de las que resolvían, puesto que no se llegaba a apreciar claramente que el toque fuese de Güler.

Ya con el 2-1 a favor del conjunto blanco, el colegiado de aquel encuentro, Soto Grado, anuló otros dos goles al Real Madrid. No subieron al marcador también por sendos fuera de juego y, en esos casos, el VAR únicamente los ratificó.

Del penalti de Lamine al codazo a Bellingham

Iglesias Villanueva repitió en el Clásico del Camp Nou, en el que el Barcelona se proclamó campeón de Liga. No hubo discusión en un partido en el que había muy poco en juego, puesto que, pasara lo que pasara, el título estaba decidido. Pero toda opción que tuviera el Real Madrid quedó enterrada con un codazo en la cara de Bellingham que se pasó por alto.

El inglés, en el área, recibió un codazo en la cara por parte de Eric García que Hernández Hernández no vio. Iglesias Villanueva lo vio, porque la acción era de lo más clara, pero evitó llamar al canario para revisar la acción. Y eso que el futbolista del Real Madrid tuvo que ser atendido sobre el césped, presentando además un corte en el labio.