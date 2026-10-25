Éxtasis del Real Madrid en el Camp Nou: el abrazo de Lunin y Mourinho tras el triunfo en el Clásico

José Mourinho no dudó en acercarse a Andriy Lunin tras el pitido final en el Camp Nou, certificando la victoria del club blanco. El ucraniano dejó paradas increíbles, y el míster no dudó en acercarse para mostrarle su agradecimiento.

Después del éxtasis inicial, Jose Mourinho se dirigió hacia la portería de Lunin para darle un abrazo que simbolizaba el éxito de una confianza bien establecida. El portero suplente del Real Madrid entró en el once inicial a última hora tras la baja de Thibaut Courtois por un proceso gripal.

Los madridistas se vinieron abajo con la ausencia del belga, pero el suplente ucraniano salvó los muebles con dos paradas importantísimas para el triunfo blanco. Lunin ya demostró años anteriores que no le pesa la presión, y esta noche en el Camp Nou no ha sido distinta.