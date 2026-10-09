El CTA vuelve a premiar los errores en contra del Real Madrid con sus designaciones

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha decidido poner a Trujillo Suárez en el VAR del Barcelona-Getafe. Una decisión que llega tras un parón internacional que ha hecho que se calmen unas aguas que venían muy revueltas, por lo sucedido en el derbi madrileño. Un premio para el canario, pese a que fue señalado por el propio CTA en el Tiempo de revisión posterior al partido. El enésimo error de la temporada contra el Real Madrid no tiene castigo. Todo lo contrario.

En ese partido celebrado en el Metropolitano en el que el Real Madrid perdió 2-1, el colegiado canario estaba también al frente del videoarbitraje. Lo lógico es que, si la siguiente designación es para un duelo de la exigencia del Barcelona-Getafe, sea porque viene de hacer una actuación inmaculada en su anterior partido. Todo lo contrario a lo que pasó.

El CTA ha decidido sentar a Trujillo Suárez frente a los monitores en uno de los partidos del sábado, en lugar de dejarle sin pitar. No irá a la nevera, pese a que no llamó a Ortiz Arias en el derbi para revisar una acción de Kang-in Lee en la que tuvo que intervenir. El propio Comité, en su programa semanal de revisión de jugadas, reconocía el error de Trujillo. Omitían además otro fallo garrafal que sí que revisó: la mano de Pubill.

Una mano que no salió a la luz hasta horas después, puesto que la realización ni la emitió, pero que, como reflejó la REFCAM –la cámara que lleva el árbitro– sí que estuvo en revisión durante el partido. «¡Pecho!», gritaba de primeras Ortiz Arias, que, tras las protestas de jugadores del Real Madrid, como Vinicius, afirmaba que «lo están mirando», en repetidas ocasiones. El penalti no se señaló, al considerar Trujillo que no había nada, pese a que Pubill tenía el brazo recogido en la espalda y lo saca en busca del balón y corta el centro de Mbappé.

El CTA le deja sin nevera pese a su error

De esta manera, el CTA vuelve a las andadas. No es la primera vez que los errores importantes en partidos del Real Madrid no acaban sin castigo. Sin ir más lejos, en abril, la final de Copa del Rey fue arbitrada por Alberola Rojas. El colegiado venía de no señalar un penalti clamoroso contra Mbappé por un codazo en la cara que le provocó un corte en la ceja y un importante sangrado.

Tras la designación de Trujillo Suárez, queda por ver si el CTA manda a la nevera a Ortiz Arias, árbitro principal del partido entre Atlético y Real Madrid. Para ello, habrá que esperar a la próxima jornada, debido a la rotación de los árbitros, puesto que este fin de semana debería descansar.