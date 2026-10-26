De el Clásico a sus orígenes: Espí visita al Levante tras la victoria del Madrid al Barcelona

Carlos Espí ha aprovechado el día de descanso tras ganar el Clásico para visitar a su ex equipo. El Madrid consiguió imponerse 1-2 frente al Barcelona en el Camp Nou. Los de Mourinho consiguieron un triunfo clave al vencer a su máximo rival y recortarle distancias en la Liga. El delantero salió en los últimos minutos del encuentro y ha viajado hasta las instalaciones del conjunto granota.

El club de Orriols no ha dudado en agradecer el gesto de su canterano. En una publicación para sus redes sociales oficiales, le muestran a los aficionados cómo ha sido el recibimiento: «¡Mirad quién ha venido de visita!». Al punta se le veía especialmente sonriente tras ver a sus antiguos compañeros después de una de las victorias más importantes de su corta carrera.

😁 ¡Mirad quién ha venido de visita! 👋🏻 Carlos Espí #LevanteUD https://t.co/JESuVMMHW2 — Levante UD (@LevanteUD) October 26, 2026

El Levante consiguió hacer caja con la venta de Espí, que salió traspasado por 25 millones de euros. Sin embargo, teniendo en cuenta los elevados costes del mercado actual, se puede decir que el futbolista le ha salido barato al Real Madrid. El ariete está siendo una gran alternativa para el ataque, con un rendimiento sobresaliente teniendo en cuenta sus pocos minutos.

Jose Mourinho sabe que puede contar él en los momentos claves. Las estadísticas son de ensueño, con tres goles en 46 minutos disputados, que se han dividido en nueve partidos. Estas cifras suponen un tanto cada 15 minutos disputados. El portugués podría darle más tiempo en el terreno de juego cuando el club empiece a notar el desgaste de las tres competiciones.

Espí sigue jugando sus cartas

La actitud del atacante está siendo ejemplar. Lejos de frustrarse por no contar con tanto protagonismo como en el Levante, el jugador está exprimiendo al máximo sus oportunidades. El entrenador está teniendo muy en cuenta su rendimiento. Sin embargo, ya le ha dejado claro que jugar junto a Mbappé es una opción descartada para el inicio, ya que un 4-4-2 sería un planteamiento demasiado ofensivo teniendo en cuenta la profundidad de las bandas.