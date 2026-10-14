Xabi Alonso puede ‘robarle’ la nueva joya de Inglaterra al Real Madrid

Alex Scott es la gran joya del fútbol inglés y media Premier League y el Real Madrid tienen en el radar al futbolista del Bournemouth. Desde Inglaterra ahora apuntan que su club actual escuchará ofertas por su jugador, que está valorado en 50 millones de euros. El Chelsea de Xabi Alonso y el Liverpool de Iraola lideran la carrera para llevarse al talentoso centrocampista de 23 años que ya es internacional por Inglaterra.

Alex Scott es el futbolista de moda en Inglaterra después de haber debutado como internacional hace unos días contra Croacia en el partido de la Liga de las Naciones. Su buen hacer en el Bournemouth, donde se ha convertido en uno de los centrocampistas más prometedores del mundo, le ha hecho ganarse la llamada de Thomas Tuchel y también despertar el interés de los equipos más importantes de Inglaterra.

Entre ellos, el Chelsea de Xabi Alonso. Según apuntan en Inglaterra, el equipo de Londres lidera la carrera para llevarse al talentoso centrocampista de 23 años, al que también sigue Andoni Iraola para su Liverpool. Además de estos dos clubes, el United parece que sigue de cerca las evoluciones de un futbolista que comenzó su carrera en el Guernsey y después fue al Bristol City antes de que el Bournemouth pagara en verano de 2023 unos 23 millones de euros, con el que ha brillado en los 85 partidos que ha disputado.

Alex Scott, en el radar del Real Madrid

Ahora, BBC Sport ha informado que el Bournemouth tiene la intención de vender en este mercado de invierno a Alex Scott y por ello está abierto a escuchar ofertas por el joven futbolista. En este medio informan que Chelsea y Liverpool son los principales pretendientes del internacional por Inglaterra que está valorado en 50 millones de euros.

🚨Exclusive: Bournemouth are open to offers for Alex Scott in January under certain conditions. Decision to end not for sale stance came after talks with Scott’s representatives. Liverpool and Chelsea are among the potential suitors.

https://t.co/OlmC94MRMd — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) October 13, 2026

Hace unos días, desde TalkSport informaron que el Real Madrid estaría siguiendo a este joven jugador. En el conjunto blanco están monitoreando el mercado para intentar reclutar a un centrocampista de calidad que sea bueno, bonito y barato y, según apuntan desde Inglaterra, por ello está vigilando muy de cerca las andanzas de un Alex Scott que tiene una larga lista de pretendientes… y esto hará que su precio se encarezca en demasía.