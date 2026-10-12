El Real Madrid confirma que Deck sufre una lesión grave en el hombro y pasará por quirófano

Problemas para el Real Madrid. Gaby Deck ha confirmado su lesión y tendrá que pasar por quirófano por una inestabilidad anterior en el hombro izquierdo tras un episodio de una luxación articular que le obliga a tener que parar y sin tener un plazo exacto de recuperación. Una baja muy sensible para el conjunto de Pedro Martínez, que pierde a uno de sus jugadores clave sin fecha de regreso al conjunto blanco.

Deck venía de perderse los últimos partidos en casa ante el Partizan y Manresa después de sufrir la lesión el pasado martes. Hay que recordar que el alero ya tenía muchas molestias en ese hombro que arrastraba desde el pasado mes de agosto jugando con Argentina en la clasificación para el Mundial 2027. El punto clave fue cuando sufrió una luxación ante Puerto Rico. Le generó una inestabilidad en esa zona y volvió a repetirse ante Canadá, por lo que se vio obligado a tener que abandonar dicho partido en el segundo cuarto.

Es por ello que Deck ha decidido operarse para poner fin a las molestias que le estaban impidiendo jugar en el Real Madrid. Otra lesión que se suma a su mala fortuna después de su grave lesión de rodilla que sufrió hace dos temporadas. Una ausencia que, junto con la de Garuba, el entrenador merengue ya dijo que suponía un dolor de cabeza: «Ahora hemos tenido la lesión de Gaby Deck. Desafortunadamente, tendremos más. Lo bueno es que, cuando tengamos las lesiones, algo inevitable, se verá lo positivo de tener una plantilla larga», dijo después del partido contra el Manresa.

El parte médico de Gaby Deck