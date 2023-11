La vuelta de Rafa Nadal se acerca: «Estén atentos estos días…»

Rafa Nadal emitió un ilusionante mensaje este jueves en sus redes sociales en el que anunció que próximamente informará de la fecha de su vuelta. Su regreso a las pistas de tenis está cada vez más cerca, ya que esta misma semana afirmó que ya está listo para volver.

«Confirmé ayer que volveré. Estén atentos estos días cuando decido y anuncio con mi equipo cuándo y dónde». Esa era la frase de la esperanza para todo un país como España que suspira por la vuelta del 14 veces ganador de Roland Garros.

Como bien dice Rafa Nadal, ya confirmó el pasado miércoles que su vuelta al tenis está más próxima que nunca. El de Manacor afirmó en un acto en Barcelona que cree que volverá a jugar, aunque no quiso poner fecha exacta a su regreso a la competición. El tenista español afirmó que está evolucionando bien de su lesión y que ahora ya sabe que volverá «a jugar a tenis algún día», algo de lo que dudó en algún momento de su recuperación.

«Estoy bien, entrenando. Estoy feliz en una buena época de mi vida. Si queréis algo nuevo que no os había dicho hasta ahora, no sabía si volvería a jugar algún día, y ahora sinceramente sí creo que volveré a jugar. Si será en un sitio u otro, todavía no estoy preparado para decirlo. Estoy feliz de como están evolucionando las cosas», afirmó Rafa Nadal ante la prensa hablando sobre su vuelta.

Rafa Nadal se pronuncia sobre su vuelta

«Ha sido un paso adelante sin ninguna duda. Intentar volver a jugar es lo que estamos intentando hacer desde hace meses. Los pasos adelante han sido grandes y positivos. En las próximas fechas espero poder deciros algo más en concreto», confirmó el tenis español desde Barcelona.

El ganador de 22 Grand Slams asume, a sus 37 años, que va a tener que seguir jugando con dolor. Lo que tiene claro es que ya no va a poder superar los 24 Majors que tiene el serbio Novak Djokovic para convertirse en el mejor tenista de la historia. «No voy a superarlos, no creo que estemos en esa tesitura. Vivo una realidad muy distinta, llevo un año sin jugar y para mí el éxito personal es mantener la ilusión por volver a hacerlo», afirmó.

Rafa Nadal intuye «que va a volver a ser muy difícil recuperar un nivel muy alto de tenis», aunque como siempre va a intentar darse «una oportunidad». «Si no tuviera la ilusión de ser competitivo, no habría hecho todo lo que he hecho estos últimos meses y el esfuerzo que supone para mí hacerlo con la edad que tengo», reflexionó.