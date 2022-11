El Barcelona se despedirá de la Champions League esta temporada ante el Viktoria Plzen. El conjunto culé no se juega nada más que el honor en el último partido de la fase de grupos, puesto que ya sabe que su destino a partir de febrero estará en la Europa League. Por ese mismo motivo, la necesidad de los azulgranas por llevarse el triunfo es más que necesario, sobre todo para que Xavi Hernández mantenga un crédito que ya no es infinito. Aún así, el técnico rotará, debido a las numerosas bajas forzadas y pensando más en lo que queda de Liga antes del Mundial para evitar desprenderse también de la pelea por el título.

En Pilsen, el Barça no podrá contar con Lewandowski, que se ha quedado en la Ciudad Condal tras resentirse de unas molestias en la espalda que, según el propio técnico, arrastraba desde hace varios días. Será el momento de Ferran o de otros jugadores que cuya carga de minutos hasta la fecha es mínima, entre los que figuran Iñaki Peña bajo palos o Pablo Torre.

Las rotaciones masivas que se esperan en el once culé no deberían suponer un inconveniente para imponerse a un Viktoria que es la cenicienta del grupo. Los azulgranas cuentan con un fondo de armario más que suficiente para llevarse los tres puntos en un partido sin trascendencia alguna al débil campeón checo, único equipo al que Xavi ha sido capaz de ganar en sus siete encuentros dirigiendo al equipo en Champions.

Después de dos eliminaciones seguidas en la fase de grupos de la máxima competición, el Barça, y en particular su entrenador, no pueden permitirse un tropiezo más frente a los checos. La eliminación es de por sí bastante sonrojante como para no llevarse el triunfo en la última jornada. Las múltiples excusas utilizadas para justificar la debacle –pese a contar equipo para incluso pelear por el título– en esta ocasión no servirán si no se da una victoria honorífica que sí que servirá para evitar una crisis mayor a la que ya viven en el Camp Nou.

Muchas bajas

El Barcelona vivirá un duelo sin emoción pero sí de obligaciones varias ante el Viktoria Plzen. Xavi no cuenta, ni mucho menos, con buena parte de los que serían a priori sus titulares, mermados por unos problemas físicos que han empezado a reproducirse a poco más de tres semanas para que comience el Mundial de Qatar. Robert Lewandowski ha sido el último en sumarse a una amplia lista de ausencias en la que figuraban Eric García, Koundé, Sergi Roberto, Araújo, Memphis, Christensen o Busquets –este, por sanción–.

Por ello, el técnico se lleva hasta a ocho jugadores con ficha del filial y apostará por introducir cambios notorios en su once, que le permitan dar descanso al resto de titulares, puesto que a muchos de ellos les está pesando la carga de minutos. Ha confirmado la presencia de Peña y Torre, pero también se espera a Bellerín, Piqué, Alonso, Kessie o Ferran.

Por su parte, el Viktoria se juega el evitar acabar la fase de grupos en blanco. El conjunto checo no ha sumado en ninguno de los cinco encuentros que ha disputado en la máxima competición este curso. Los precedentes no son nada buenos, puesto que será la segunda vez que les visite el Barça, que en la temporada 2011-12, en la que fuera su primera participación en la Champions, ya ganó –entonces en Praga– por 0-4.