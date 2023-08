La vida sigue igual: Soto Grado, a la nevera después de expulsar a Xavi y Raphinha en Getafe

Soto Grado no pitará ningún partido de la segunda jornada de la Liga EA Sports después de la polémica generada en el duelo disputado entre Getafe y Barcelona en el Coliseum. El colegiado, que ha estado en el foco durante la semana después de expulsar a Xavi y Raphinha, no dirigirá ningún encuentro este fin de semana.

César Soto Grado fue señalado por Xavi Hernández en la rueda de prensa posterior al choque después de que el colegiado expulsara al entrenador durante el partido. El técnico culé dejó claro que permitieron las pérdidas de tiempo, las faltas y sobre todo por la mano de Gavi por la que no se señaló un penalti de Araujo en el último minuto.

Esto hizo explotar a un Xavi Hernández en rueda de prensa que: «El árbitro es el que lo permite, no hay otra. Pienso que están permitiendo demasiado, y si lo que vendemos desde La Liga, vamos mal, no estamos vendiendo un buen producto. Yo no veo la mano por ninguna parte. Es inventada. Eso dijeron, que si no estaba claro no la pitarían. Ya no me gustó la reunión del otro día, y lo de hoy tampoco».

Xavi Hernández tendrá que cumplir dos partidos de sanción por su tarjeta roja en el Coliseum y no podrá estar en el banquillo del Barcelona en los dos próximos partidos ligueros. Tampoco estará en la presente jornada un Soto Grado que descansará después de todos los hechos acontecidos en el partido disputado en Getafe.

⚖️ ÁRBITROS | Estos son los colegiados designados para la jornada 2⃣ en la Temporada 2023/24 de 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚 División. 🟨🟥 Designaciones completas: https://t.co/m0zkn4NPWD #ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/gCZdJquYmS — RFEF (@rfef) August 17, 2023

De esta forma, el encargado de dirigir el Barcelona-Cádiz que se disputará el próximo domingo en el Camp Nou será Alejandro Muñiz Ruiz. En el VAR estará Juan Luis Pulido Santana.