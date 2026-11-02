Un triunfo de diez: Jódar estrena su estatus con victoria y se acerca a las ATP Finals

Sonríe Jódar; frunce el ceño Tabilo. Es la secuencia de la temporada para uno y otro. Cinco veces se han enfrentado en lo que va de 2026 y solo una ha ido al casillero del chileno. Fue la primera, las cuatro siguientes sonrieron al español que este lunes empezó con buen pie su andadura en el Masters 1.000 de París. Su triunfo (6-2, 6-3), además, le impulsa en la carrera por las ATP Finals que se disputarán a mediados de noviembre. Por ahora tiene plaza, está clasificado de manera virtual, pero De Miñaur acecha.

Cualquier paso en falso podría ser definitivo. La carrera a Turín, a expensas de que Djokovic o Fritz digan lo contrario, parece cosa de dos. De Jódar y de Álex de Miñaur. El madrileño, con 3.234 puntos, aventaja al australiano, con 3.170, en apenas 64 unidades. De Miñaur, exento de la primera ronda en París al ser cabeza de serie, necesita ganar para seguir en la pelea. Más alejados están los mencionados Djokovic y Frtiz con 2.900 y 2.880 puntos, respectivamente.

«Estoy con la misma mentalidad y actitud que he tenido durante este primer año en el circuito, intento jugar mi tenis. Todavía tengo mucho que aprender de este primer año en el circuito. Hay muchas cosas que debo mejorar, empezando por el resto. Sé que puedo hacerlo mejor y ese es mi objetivo para los próximos meses. Creo que, si quieres ser uno de los mejores jugadores del mundo, tienes que tener un juego muy completo y evitar tener demasiados altibajos durante los partidos», aseguró el joven tenista madrileño.

Jódar, el top-10 más rápido de la historia

Vacherot, precisamente el verdugo de Jódar en Basilea, aplacó a Fritz y alcanzó la final. Hito que del que se alegró Jódar, pues la derrota del estadounidense le permitió entrar en el top 10 de la ATP y ser el tenista más rápido de la historia en conseguirlo. Desde su debut como profesional, en enero de este año, hasta su irrupción en el top 10, apenas han pasado 287 días. Marca que pulveriza el anterior registro perteneciente a Gustavo Kuerten, quien lo logró en 490 días. Palabras mayores. Jódar también es el 21º tenista español que entra en los diez mejores y el tercero más joven, solo superado por Nadal y Alcaraz.