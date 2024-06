Terrible accidente del padre de Verstappen en Rally: el coche quedó destrozado

Jos Verstappen no ha corrido la misma suerte que su hijo en el mundo del motor. El padre de Max Verstappen sufrió un serio accidente en el Rally de Ypres, donde su Skoda Fabia RS Rally2 quedó completamente destrozado en una zona boscosa de Kemmelberg. Tanto Jos como su copiloto Renaud Jamoul, quedaron ilesos, pero la carrera tuvo que ser cancelada ya que el coche bloqueaba el paso del resto de coches.

Verstappen padre lleva varios años compitiendo en esta modalidad y donde ha venido demostrado una gran destreza y competitividad al volante. No obstante, sufrió un aparatoso accidente en la especial de Kemmelberg, la que es la novena prueba e inaugural de la segunda etapa. El holandés participó precisamente en una competición en Bélgica el mismo fin de semana donde su hijo lograba una nueva e incontestable victoria en el Gran Premio de España de Fórmula 1.

El fin de semana de Jos Verstappen en este Rally de Ypres estuvo contó con serios problemas desde el primer día. El mismo viernes, el padre del campeón del mundo de Fórmula 1 sufrió un pinchazo que le acabó retrasando en comparación con el resto de sus rivales. Pero el peor trago se produjo el domingo cuando perdió el control del Skoda Fabia RS Rally 2 y se vio obligado a abandonar la carrera al sufrir daños importantes en su coche. La victoria de la carrera fue para el francés Stéphane Lefebvre.

Fue el viernes cuando había perdido 55 segundos por este pinchazo, pero Jos comenzó la jornada del sábado con el objetivo de recortar todo el tiempo perdido. Verstappen Sr se encontraba presionando al líder de la prueba Lefevre y que posteriormente acabó ganando. Cabe destacar que Ypress es la prueba reina del campeonato de Bélgica de rallies.

Over the weekend, Jos Verstappen (Max Verstappen’s father) crashed at the Ypres Rally in Belgium 💥

