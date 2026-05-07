A Tebas le sienta mal un gran ambiente: la Liga denuncia el lanzamiento de papel higiénico en Sevilla

El Sevilla se jugaba mucho en la última jornada y su afición lo sabía. El Ramón Sánchez Pizjuán acogió el pasado lunes el partido que ponía punto y final a la jornada 34 de Liga, un Sevilla – Real Sociedad en el que los andaluces tenían mucho en juego, con el calor del descenso en pescuezo y la necesidad de sumar de tres en tres. La afición respondió con un recibimiento masivo y empuje durante los 90 minutos que llevó al equipo en volandas. Pero el gran ambiente en Sevilla no gustó a Javier Tebas ni a la Liga, que denunciaron el lanzamiento de rollos de papel higiénico antes de que arrancara el partido.

Ese buen ambiente que generó la afición del Sevilla no ha gustado nada a la Liga de Javier Tebas, que no ha dudado en incluir el lanzamiento de rollos de papel higiénico entre su listado de denuncias en Primera y Segunda semanal.

«A la salida de los jugadores al campo, los aficionados locales, de manera generalizada desde todos los sectores de la grada, lanzaron rollos de papel higiénico al terreno de juego», denuncia la Liga en su escrito, donde afirman también que «dicha acción había sido convocada por diferentes colectivos de animación del equipo local desde redes sociales».

Según el informe, «los voluntarios desplegados por el Club retiraron la mayoría del papel arrojado al terreno de juego, retardándose el inicio del partido por esta cuestión», así como que «en algunos momentos del partido se pudo detectar parte de este papel en el interior del terreno de juego, arrastrado por el viento».

Y es que la afición del Sevilla preparó un espectacular recibimiento para su equipo. Ya en el estadio y justo durante la entonación a capela del himno sevillista, un gran parte del Sánchez Pizjuán procedió al lanzamiento de globos y papel higiénico desde la gradas hacia el césped, generando una estampa espectacular que puso los vellos de punta a más de uno.

El Sánchez Pizjuán presentó un ambiente sensacional, con el ‘no hay billetes’ colgado desde hace días y con un apoyo hacia sus jugadores que duró los 90 minutos, impulsando a un equipo más que necesitado tanto de puntos como de aliento. Funcionar, funcionó. El Sevilla, con un gol de Alexis Sánchez en el arranque del segundo tiempo, logró llevarse el triunfo y los tres puntos ante la Real Sociedad, con poco en juego en estos momentos. La victoria sirvió para que los andaluces salieran del descenso y apretaran, aún más, la lucha por la salvación.