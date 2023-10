Suiza-España: baño de oro en Zúrich

España se dará un baño de oro en Suiza. Tras la gala celebrada en París, en la que la selección fue una de las grandes triunfadoras, por la consecución del Balón de Oro de Aitana Bonmatí, las de Montse Tomé buscan dar un paso más hacia las finales de la Liga de las Naciones. La campeona del mundo se mide en Zúrich a las helvéticas, a las que ya goleó en Córdoba y también en el pasado Mundial.

Después de la victoria agónica ante Italia, gracias al gol de Jenni Hermoso en los minutos finales, ahora España busca un triunfo que les pueda dejar a punto de meterse en la final a cuatro de la competición y, por tanto, a un paso del billete para los Juegos Olímpicos. Si consiguen ganar, como mínimo, mantendrían la renta de tres puntos que tienen respecto a Suecia, a la que se medirán en la última jornada en La Rosaleda.

Suiza se ha convertido en la rival más débil del grupo de España y ya está eliminada de la competencia por alcanzar los Juegos, puesto que no han puntuado aún, tras las tres primeras jornadas. De hecho, la selección le metió cinco en el encuentro disputado hace apenas un mes en El Arcángel, donde Aitana hizo un doblete y también marcaron Lucía García, Inma Gabarro y Maite Oroz.

Aunque en esta ocasión no será tan sencillo como en el último encuentro. Ahora, Suiza cuenta con sus dos mejores jugadoras, que en el anterior parón no estuvieron. Se trata de Ramona Bachmann y Ana-Maria Crnogorcevic, la ex del Barça y actual delantera del Atlético. Aunque no pudieron imponerse a Suecia en el último encuentro, sí que se vio un cambio importante respecto al duelo de Córdoba, donde no fueron rival para una gran España.

España rotará ante Suiza

Montse Tomé ha dejado claro que deben jugar cada partido «como si fuera el último» y respetar a cada rival, pero es prácticamente seguro que habrá cambios de inicio, respecto a lo visto ante Italia. Para empezar, Irene Paredes y Jenni Hermoso podrían volver al once, mientras que está en el aire la presencia de la Balón de Oro, Aitana Bonmatí, así como del resto de jugadoras presentes en la gala celebrada en París.

Si hay un partido para rotar, es el que medirá a España en el estadio de Letzigrund a Suiza, aunque en los pocos partidos que lleva al frente del banquillo Tomé ha dejado claro que le gusta tocar poco lo que funciona. Aún así, puede haber cambios en todas las líneas, incluyendo la portería, donde Misa Rodríguez espera su oportunidad. También jugadoras como Oihane Hernández, Ivana Andrés, Maite Oroz o Athenea podrían entrar de inicio, junto a Salma, aunque la del Barça ha sido una de las que ha formado parte de la expedición que se desplazó hasta la capital de Francia.

Suiza va con todo

Por su parte, Suiza, toda vez que ya sabe que estará fuera de los Juegos, tras no haber puntuado aún en la Liga de las Naciones, busca una victoria que les permita pelear por no descender a la Liga B. Al igual que en la competición masculina, la última clasificada pierde la categoría automáticamente, aunque la novedad en la femenina está en que la tercera clasificada disputa un play-out por mantenerse.

La selección helvética ha recuperado a Bachmann y Crnogorcevic, por lo que el partido apunta a no parecerse nada al disputado en Córdoba, donde apenas tuvieron opciones de rascar algo positivo. Las dos estarán de inicio, después de ser de la partida también en la última derrota de Suiza, el pasado viernes en Gotemburgo.