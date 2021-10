Mucho se está hablando en las redes sociales durante los últimos días de algunas separaciones de futbolistas. El mayor culebrón es sin duda el de Wanda Nara e Icardi, ya reconciliados, pero también ha habido runrún con Joao Félix y su novia y Marcos Llorente y Paddy. Estos últimos siempre han dado la sensación de ser una pareja idílica y feliz. De hecho, la pedida del jugador del Atlético a su novia en el Wanda Metropolitano hace unos meses dio la vuelta al mundo por su emotividad.

Sin embargo, una rocambolesca y surrealista historia con el anillo de pedida, perdido por Paddy y luego recuperado por Marcos Llorente, ha generado todo tipo de suspicacias y trolleos en las redes sociales. La influencer, sin embargo, contó su versión de la historia y mostró en un vídeo el tierno momento en el que el jugador le devolvió el anillo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paddy – Charlotte (@paddy.8)



«No se lo había contado ni a mis amigas ni a mi familia, y es que tuvo tela. «El jueves pasado perdí el anillo de pedida, y es que teníamos una comida en Madrid y luego una reunión en un despacho en otro lugar de la ciudad. Terminé la comida y me fui al parking a por el coche, y fuimos luego a otro parking, y mientras íbamos andando por la calle para ir a otro edificio donde teníamos la reunión, empezamos a hacer el tonto Marcos y yo, y de repente me miro la mano y digo: ‘¿Y el anillo?… vale, me lo has quitado’, ya me está haciendo la broma de la semana… y me puso una cara de ‘me estás vacilando’», cuenta.

«Me quedé flipando… empecé a mirar por el suelo, llamé al restaurante, no sabía cuando me había desaparecido, y encima soy una obsesa cuando pierdo algo y tengo que buscarlo hasta en el último rincón. Fui al parking hacia donde estaba el coche, por todo el camino que había hecho. Nos fuimos de la reunión a casa. Me levanté el viernes como siempre y sin habérselo contado a nadie por el disgusto que llevaba encima», sigue Paddy.

«El viernes por la noche tenía un cumpleaños y me fui con una amiga y de repente aparece Marcos con el anillo… Fue flipante porque estaba ya dado por perdido y sin ninguna esperanza. Y es que resulta que a las 16 horas le había escrito un amigo nuestro, Migüi, que se lo había encontrado en el primer parking, donde el restaurante, como dos horas después de que me fuese con el coche, en el suelo. Y como lleva nuestra fecha pues había sabido que era nuestro y nos lo devolvió, y vino Marcos de sorpresa», finaliza.