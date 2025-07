Sinner hace saltar las alarmas: cancela su entrenamiento después de someterse a pruebas médicas

La incertidumbre se cierne sobre la figura de Jannik Sinner. El italiano venció a Dimitrov, o mejor dicho, avanzó de ronda tras la lesión del tenista búlgaro al que le persigue la desdicha. Se ha bajado de los últimos cinco Grand Slams por culpa del físico, la última vez cuando más cerca estaba de sellar su continuidad. Se había llevado las dos primeras mangas cuando una molestia en el pectoral dijo basta, y Sinner, que rozaba la eliminación, pasó de ronda.

Mermado por una caída que le provocó molestias en el codo, pero ahí está, en la siguiente estación. Se desconoce si se podrá montar en el tren o en qué condiciones lo hará si finalmente se sube. Este martes ha cancelado su entrenamiento a 24 horas de enfrentarse en cuartos de final contra Shelton y después de haberse sometido a pruebas médicas, concretamente a una resonancia.

La suspensión del entrenamiento no era la intención inicial del italiano, que en la rueda de prensa posterior al triunfo sobre Dimitrov manifestó su voluntad. «Si no tengo problemas, golpearé unas cuantas bolas», dejó claro. Debió tenerlos, pues no pisó el pasto. Aunque las primeras conclusiones de las pruebas realizadas son optimistas. «Tranquilizadoras», según medios italianos.

Mantendrá reposo durante lo que resta de este martes y descansará para probarse en la mañana del miércoles, horas antes de enfrentarse a Shelton. El italiano accedió a cuartos de final tras la lesión de Dimitrov, quien mandaba en el partido, pero se quedó a las puertas de la mencionada ronda por sus problemas en el pectoral que no pudo conciliar.

«No sé qué decir, es un jugador increíble, lo hemos visto hoy. Ha tenido mala suerte en los últimos años. Es un gran amigo mío, nos entendemos muy bien fuera de la pista. Verle así duele, si tuviera la oportunidad de jugar la siguiente ronda, se lo merece. No me tomo esto como una victoria. Ha sido un momento de mucha mala suerte para todos», expresó Sinner.