Simeone: «La realidad es que en 30 minutos Griezmann lo hace muy bien»

Diego Pablo Simeone compareció ante los medios de comunicación tras el estreno europeo del Atlético de Madrid. Los rojiblancos se midieron al Oporto en el primer partido del grupo B de la Champions League. El técnico analizó la victoria de los suyos en un descuento de locura en sala de prensa y también habló sobre la situación de Griezmann y hasta cuando va aguantar sacándolo a partir del 60.

Caos final

«No jugamos un buen partido. No hubo situaciones de gol para ninguno de los dos, una para ellos, el gol anulado a nosotros… de juego muy poco. Fueron mejores ellos en el partido intermedio en cuanto a quien presionaba mejor, no nos dejaron jugar por su intensidad… trabajan muy bien esa parcela, no no s permitieron jugar y no tuvimos la capacidad para superar su presión intensa. Vino ese gol de suerte, parecía que el partido estaba encaminado, no tuvimos paciencia, vino un saque de banda, un penalti que casi para Oblak, un gol de pelota parada. Me pone muy contento porque hace mucho tiempo que no hacíamos un gol de pelota parada. Sirve el triunfo para corregir pero el partido fue malo».

Griezmann

«Son muchos años que llevamos juntos, hay un afecto. Más allá de eso están los números. El año pasado fueron malos o irregulares y este son buenos. Esperemos que sea fuerte de cabeza y en estos minutos nos sirva como lo viene haciendo. Él demuestra que en la calidad de minutos se ve la jerarquía».

Buen día para Simeone

«Sobre todo por el triunfo nuestro. Mario viene muy bien, compitiendo con Reinildo. Van dos partidos seguidos que lo venimos utilizando. Lo de Gio me pone muy contento por él, ha trabajado mucho para llegar a esta Champions desde chiquito. Llega a un equipo muy bueno para sus características. Me pone muy contento».

«Podemos ver las realidades. La realidad es que en 30 minutos lo hace muy bien, no sabemos en 60. Yo ahora mismo voy por las realidades».

«Ni me molesta ni me sorprende porque Joao es un jugador muy importante como Correa. Con Correa de titular salimos campeones. Correa hizo algo diferente, tuvo tranquilidad, eludió… se vieron cosas distintas a lo que habíamos visto anteriormente».

Joao Félix

«Joao está trabajando muy bien, sobre todo desde la búsqueda que decíamos ayer. Necesita hacer goles. Lleva muchos partidos sin esa caricia que le da el gol. Tranquilidad porque tiene todo, necesitamos que esté bien. A rendir en el tiempo que el equipo lo necesite».