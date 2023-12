Las salidas condenan a un Atlético muy frágil a domicilio que no tiene nada que ver con el del Metropolitano, donde suma ya 18 victorias consecutivas. El equipo de Simeone ha sumado sólo 10 de 21 puntos posibles como forastero, y el resultado es que cierra la jornada a siete puntos del Real Madrid y Girona. Aunque gane el partido pendiente que le queda ante el Sevilla se irá a cuatro, que no es por supuesto una distancia definitiva, pero sí apreciable.

Todo lo que hace bien el Atlético en su propio estadio lo estropea cuando hace las maletas. Es una tendencia no ya de esta temporada, sino que viene de mucho tiempo atrás, y que no resulta fácil explicar. Comenzó la Liga con un decepcionante empate en el campo del Betis, y aunque luego goleó al Rayo en Vallecas, en un partido que fue en realidad una anomalía, no ha dejado de sufrir fuera de casa. Perdió con estropicio en Mestalla 3-0, ganó con muchísima polémica en Pamplona, se aprovechó de una expulsión temprana del adversario en Vigo ante el Celta y volvió a las andadas en Las Palmas ante un recién ascendido. Su derrota 1-0 ayer en Montjuic supone la segunda consecutiva tras la sufrida en Canarias.

Con este rendimiento fuera de casa resulta imposible pelear por la Liga. El Atlético ya ha perdido tres partidos en las 15 jornadas que se llevan disputadas y está obligado a un gran esfuerzo si quiere subirse al tren de los aspirantes. Para empezar le espera el Athletic en San Mamés en el siguiente desplazamiento, aunque antes de eso recibirá el domingo en el Metropolitano al Almería, colista de la categoría. Si supera ese reto le aguarda otro de mucho mayor calado, ya que en la última jornada de la primera vuelta, la primera del año 2024, rendirá visita a Montilivi para enfrentarse al sorprendente Girona. O da un paso definitivo al frente o puede que arranque la segunda vuelta del Campeonato descolgado.