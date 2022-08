Almudena Cid se va recuperando del mazazo que supuso su separación con Chritian Gálvez. La ex gimnasta va recuperando el autoestima tal y como demuestra en sus redes sociales, donde está arrasando con sus últimos posados. La también actriz se refugia en sus amigos más cercanos y su familia para superar la ruptura, sobre la que meses después ha salido a la luz el verdadero motivo.

Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado las causas reales de la separación. Pero ahora han recuperado una entrevista que concedió la ex gimnasta en el año 2018, de la que se extrae el que pudo ser el detonante final de la ruptura con Christian Gálvez: la maternidad y sus dudas a la hora de buscar un hijo.

«He tenido una época muy difícil con este tema porque Chris lo comparte todo en su programa y muchas veces se le olvida que lo ven millones de personas. Él expresó el deseo de ser padre, luego íbamos al supermercado y la cajera preguntaba que cuándo tendría hijos», afirmó por aquel entonces en televisión Almudena Cid.

La ex gimnasta no tenía entre sus planes el ser madre, tenía muchas dudas al respecto y esto le generaba inseguridad: «Sentía que la sociedad me empujaba a ser madre y yo aún no sabía si estaba preparada o no para serlo. Sentía tanta presión que hasta llegué a tener pesadillas, lo pasé realmente mal». Finalmente, la relación se terminó hace unos meses y este motivo pudo tener bastante importancia, aunque también hay informaciones que aseguran que Christian Gálvez ya podía tener en mente a Patricia Pardo, con la que empezó a salir poco después de separarse.