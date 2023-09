Rechazó ofertas de Turquía y Arabia Saudí Sale a la luz el dineral que rechazó Sergio Ramos para fichar por el Sevilla

Sergio Ramos ya es nuevo jugador del Sevilla, pero pudo no serlo por la multitud de ofertas que recibió de diferentes equipos. El camero rechazó un dineral siempre con el sueño y viejo deseo de jugar en el equipo de su vida. Uno de los equipos que estuvo cerca de convencerle fue el Besiktas, pero finalmente el acuerdo acabó truncándose. Serhan Çetinsaya, ex vicepresidente del Besiktas, habló sobre el fichaje frustrado del ex del PSG.

«Trabajamos mucho para cerrar el traspaso de Ramos. Teníamos un acuerdo, pero no se realizó. Como aficionado del Besiktas, me hubiese encantado verlo. Negociamos durante 18 o 19 días. El dinero era secundario. Ramos recibió otra oferta de 27 millones de euros netos, pero ni siquiera la consideró», comenta el ex directivo del club turco.

Y es que Sergio Ramos tenía una última oferta de Arabia Saudí en la que sería el contrato de su vida y para tener un retiro bañado en oro, pero él siempre quiso acabar en el Sevilla. Y así fue. Pero el Besiktas le tanteó hasta casi convencerle utilizando a Guti, amigo de Ramos y viejos compañeros en el Real Madrid: «Guti habló con Ramos en nuestro nombre. Fue un excepcional referente. El lunes 21 de agosto por la tarde recibimos la respuesta «Felicitaciones al Beşiktas» por el traspaso. Ramos nos dio luz verde. Incluso hablamos de las primas a su agente. Preparamos los contratos a través de nuestros abogados y se los enviamos».

«Nos invitaron a su casa en Madrid para realizar los trámites restantes y traer a Ramos a Turquía. Discutimos durante mucho tiempo cuánto dinero pagaríamos si hubiese marcado más de 25 goles. Pidió una cantidad elevada de dinero porque creía que marcaría 25 goles», añade.

Serhan Çetinsaya, que ha dimitido por la situación económica que atraviesa el Besiktas, habla de los clubes que lucharon por Sergio Ramos: «Seis clubes compitieron por Sergio Ramos. El Galatasaray estaba entre ellos. Cuando empezamos a negociar era imposible que firmase por un equipo que no jugaba la Champions, pero lo logramos convencer. Aunque Sergio Ramos quería un contrato de 2 años, acordamos un contrato de 1+1». Por último, reconoce las cifras en las que rondarían el contrato en Turquía: «Le prometimos 4 millones de euros, 1 millón por la firma y 6 millones de euros a abonar por un patrocinador a cambio de la grabación de un anuncio. Ante la posibilidad de no encontrar un patrocinador, el presidentente tenía dudas sobre esos 6 millones y nos retiramos del traspaso por decisión de nuestro presidente».