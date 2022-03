Carlos Sainz ha realizado un balance positivo de su tercer puesto en el Gran Premio de Arabia Saudí. El madrileño sigue sin encontrarse plenamente cómodo con su Ferrari y está convencido de que en las próximas carreras podrá seguir mejorando para llegar hasta la pelea por las victorias. Estas fueron sus palabras en el micrófono de DAZN.

Confianza en futura mejoría

«Los Red Bull eran muy rápidos, estaban volando. Para mí esta carrera supone un paso adelante respecto a Bahrein. Todavía me faltan por encontrar unas décimas que acabarán llegando».

Un paso adelante

«Ha sido una carrera complicada desde el principio. He salido bastante bien, pero me ha cerrado Charles y no he podido adelantar. Hemos dado un pasito adelante respecto a la anterior carrera. He podido apretar un poco más e ir un poco más cómodo. Sé perfectamente en qué curvas me está faltando, vamos a trabajar en eso y a la que trabajemos en ello creo me voy a a acercar».

Balance positivo

«En el campeonato estoy ahí. En estas primeras carreras es importante que, mientras no me sienta cómodo con el coche, no perder demasiados puntos. Lo estoy haciendo bien. He podido hacer dos podios con un coche donde no voy cómodo creo que es importante. A la que ponga el coche más a mi gusto, estos puntos van a servir de cara al campeonato».

Ventaja de Red Bull

«Tenemos que ver cómo podemos ir un poquito más rápido en las rectas respecto a los Red Bull porque aquí ha sido difícil. Ellos tenían mucha velocidad punta y tenemos que ver qué podemos hacer».