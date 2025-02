‘Sabor a superación’: de un internado a convertirse en el chef de los mejores futbolistas

‘Domina tus desafíos y transforma tu vida’, reza la portada del libro ‘Sabor a superación’. Su autor, Alberto Mastromatteo, conoce ambas facetas. Ha pasado de ser un niño invisible enfrentando la soledad en un internado a convertirse en el chef personal de los mejores futbolistas del mundo como Karim Benzema con quien trabajó durante sietes años, Yannick Carrasco, Dembelé, Eduardo Camavinga o Brahim Díaz entre muchos otros más.

El autor ha llevado la cocina española a lugares como París, Nueva York y Pakistán, trabajando con figuras de élite. Pero más allá de sus logros profesionales, este libro es una invitación sincera a reflexionar sobre tus propios desafíos y encontrar el sabor único de tu superación. El cocinero trabajó mano a mano con Karim Benzema durante siete años.

«He tenido dos parones importantes en mi vida. La Covid, que al ser cocinero me puse a investigar nuevas fuentes de ingreso. Y eso, junto a que me operaron de un tumor benigno me hizo pensar. Verte en un hospital y estando jodido… ‘Voy a llegar a los 40, no tengo hijos y no hago más que trabajar y trabajar. Podría ser interesante dejar un granito de arena para tratar de conseguir que este mundo sea un poquito mejor’. Me puse a escribir unos capítulos», asegura en una entrevista con AS.

«Hice tres o cuatro y lo dejé apalancado. Hasta que conocí a una persona maravillosa, Joaquín. Le conté mi vida, mi historia, y me dijo que nos teníamos que poner las pilas. Su impulso me ayudó a tomar la decisión. Y este verano, que he estado dos meses trabajando en Mallorca, me senté a escribir como un loco todo el día. Lo terminé en septiembre, pero he tenido cuatro correcciones potentes, para darle estructura, mejorar el contenido…», añade.

«Al final de cada capítulo hay una reflexión personal con una serie de ejercicios. Son recomendables para buscar un sentido a lo que estás leyendo. Que sirva de punto de apoyo para mejorar a nivel personal. Unos puntos clave para que el lector pueda conocer, y tratar de seguir, el ‘paso a paso’ que ha llevado, por ejemplo, a un deportista a conseguir un Balón de Oro. Partiendo de la base, que no lo podemos dejar de lado, de que es una historia de superación. Si es un lector que está pasando un momento malo, este libro le va a venir muy bien», finaliza el chef.