El regalo de Georgina Rodríguez a Antonela Roccuzzo en pleno Mundial que sorprende a muchos

En pleno Mundial 2026, donde la atención está centrada en los partidos y con un Messi que está haciendo historia, un gesto alejado de los terrenos de juego ha conseguido acaparar la atención de millones de seguidores. Y es que Georgina Rodríguez sorprendió a Antonela Roccuzzo con un exclusivo regalo compuesto por varias prendas de su nueva marca de ropa, un detalle que la esposa del capitán argentino no dudó en compartir públicamente a través de sus redes sociales.

La escena rápidamente se volvió viral, ya que demuestra la buena relación que mantienen ambas pese a que durante años sus parejas protagonizaron una de las mayores rivalidades de la historia del fútbol. El regalo consistía en un completo pack de la primera colección de Mimoa, la nueva firma de ropa deportiva lanzada recientemente por Georgina Rodríguez. Dentro de la elegante caja rosa con el logotipo de la marca podían verse varias prendas de la colección, entre ellas un conjunto negro formado por leggings y top deportivo, además de una bolsa tipo tote bag, una botella reutilizable de color rosa, una esterilla de yoga y una carta de presentación en la que la empresaria explica la filosofía de su proyecto.

Antonela Roccuzzo le agradeció a Georgina Rodríguez el regalo que le envió. pic.twitter.com/KG10ZvpbBg — Cerebros (@CerebrosG) July 6, 2026

El regalo viral de Georgina a Antonela

Antonela Roccuzzo quiso agradecer públicamente el detalle compartiendo una fotografía del regalo en sus historias de Instagram junto a un mensaje que no tardó en hacerse viral: «Muchas gracias, Georgina. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo». Sus palabras fueron interpretadas por miles de usuarios como una muestra del respeto y hasta cariño que existe entre ambas familias, alejándose de cualquier comparación que durante años ha alimentado el eterno debate entre Messi y Cristiano Ronaldo. La publicación acumuló rápidamente miles de reacciones y comentarios positivos, comentando el buen ejemplo que dan dos de las mujeres más mediáticas del mundo del fútbol teniendo una buena relación.

El lanzamiento de Mimoa se ha convertido en uno de los proyectos empresariales más importantes para Georgina Rodríguez. La influencer y modelo presentó la marca con un mensaje centrado en la aceptación del cuerpo femenino y en la importancia de que la ropa acompañe el movimiento natural de las mujeres sin buscar transformar su figura. Con esta estrategia, la pareja de Cristiano Ronaldo ha comenzado una intensa campaña de promoción enviando algunos de sus primeros packs a influencers de todo el mundo, siendo Antonela Roccuzzo una de las primeras figuras en mostrar públicamente el detalle recibido, algo que ha dado una enorme visibilidad al estreno de la firma en plena celebración del Mundial.