Mbappé empieza a seguir a Vinicius en Instagram

La perla del PSG y la madridista se siguen mutuamente en sus cuentas de Instagram. Además, Mbappé sigue a Ramos, Marcelo, Modric, Bale, Benzema y Luca Zidane.

Kylian Mbappé ha comenzado a seguir a Vinicius Junior en Instagram. El jugador del PSG, pretendido por el Real Madrid en el verano de 2017 y seguido de cerca por el conjunto madridista, tiene un guiño con la perla brasileña al tenerle entre sus cuentas seguidas en la famosa red social. Por su parte, el jugador de la plantilla blanca ya seguía al atacante del equipo parisino.

Entre las 243 cuentas a las que sigue el francés en la red social, encontramos compañeros de equipo, jugadores de distintos conjuntos, otros deportistas relevantes en sus respectivos deportes, artistas de diversa índole y patrocinadores. Un grupo al que ahora se ha unido el joven Vinicius.

Pero el brasileño no es el primer jugador del conjunto blanco al que sigue el joven galo en la red. Desde hace bastantes meses, Mbappé también está al día de las vidas de Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Benzema, Bale y Luca Zidane. Además, Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane también le tienen entre sus followers desde antes de finalizar su etapa en el Bernabéu.

Mbappé, a través de las redes, no suele cortarse a la hora de comenzar a seguir a cualquier compañero de profesión. Mientras que otros jugadores evitan hacerlo por no desatar rumores y habladurías innecesarias, la joven perla gala no se preocupa por la repercusión que puedan tener sus acciones en las redes sociales, de ahí que no tenga problemas en interaccionar con otros compañeros que juegan en los distintos grandes de Europa.

El francés es el deseo de la mayoría de los grandes del continente. Hace pocas semanas se desataban los rumores después de que se le viera cenando con la plantilla del Chelsea. Equipos como el Manchester City estarían dispuestos a asaltar la banca para hacerse con sus servicios. También otros como la Juventus se han sumado a la puja. Pero el que realmente estuvo cerca de conseguir ficharle fue el Real Madrid el pasado verano, cuando se marchó finalmente al PSG.

Desde entonces ha seguido sonando para el conjunto madridista, aunque los blancos en el pasado mercado tuvieron que emitir un comunicado para desmentir los rumores que hablaban de una negociación con el conjunto parisino. Aunque a finales de agosto, ante una posible sanción de la UEFA a los de Al-Khelaifi, los blancos aguardaban buscando una oportunidad de traerle hasta la capital española.