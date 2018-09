Kovacic: “Morata me dijo que el Chelsea está al mismo nivel que el Madrid”

Kovacic analizó sus primeras semanas en el Chelsea en una entrevista a 'The Sun' Dejó claro que Morata fue clave para su llegada al conjunto inglés

Mateo Kovacic forzó este verano su salida del Real Madrid en busca de un protagonismo que, según él, no tenía en el conjunto blanco. El croata decidió apostar por la Premier League aterrizando en el Chelsea. Desde su llegada a Stamford Bridge ha jugado cuatro partidos, ha sido titular en tres y no ha disputado los 90 minutos en ninguno.

Ahora, un mes después de su salida en forma de cesión del Real Madrid, ha concedido una entrevista al diario inglés The Sun en la que analiza su adaptación a la nueva vida que está teniendo en Inglaterra. Kovacic se reencontró en el Chelsea con Álvaro Morata y, según ha relatado el propio mediocentro, el delantero madrileño le ayudó a decidirse por los blue. “Álvaro me dijo que el Chelsea está en el mismo nivel que Madrid”, desvela Mateo.

Por otro lado, analizó su carrera desde que fichó por el Inter de Milán. “Tenía 18 años cuando fui al Inter y luego al Madrid a los 21. Tal vez fue demasiado rápido. Fue difícil cuando estaba jugando menos, ahora estoy más involucrado y me ayuda mucho”, relata.

A pasar de que, en principio, Kovacic sólo estará un año en el Chelsea, el jugador asegura que lo dará todo. “Los fans pueden esperar que yo siempre dé el cien por cien. Haré todo lo posible para jugar un buen fútbol para ellos”, comenta.

Por último, desvela quienes son sus referentes futbolísticos. “No copio a nadie, pero me gusta ver a Scholes. Todavía disfruto viendo sus vídeos en Youtube” No obstante, reconoce que entre sus centrocampistas favoritos están “jugadores como Luka Modric y Andres Iniesta”.