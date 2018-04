El enfrentamiento de Sergio Ramos con Diego Costa será otro de los alicientes del derbi de este domingo. El capitán del Real Madrid se volverá a ver las caras con uno de esos enemigos íntimos que tiene en el fútbol casi cuatro años después.

El 24 de mayo de 2014, una fecha de felicidad para los madridistas y de infausto recuerdo para los rojiblancos, fue la última vez -en partido oficial- que el delantero hispano-brasileño estuvo en el equipo contrario. Entonces el 9 del Atlético de Madrid aguantó precisamente esos minutos en el campo por una lesión que le venía lastrando y con su posterior marcha al Chelsea, la relación mejoró en las concentraciones de la selección.

Sin embargo este domingo volverán a verse las caras de nuevo después de que en la primera vuelta no pudiera jugar por la sanción administrativa que sufría el conjunto rojiblanco. Dos amigos fuera del campo que dentro de él cuando han estado en el otro bando, han tenido batallas de todo tipo.

La guerra de escupitajos, la más recordada

Diego Costa y Sergio Ramos ya se conocen en el campo desde hace más años que ya fuera de él. El 26 de febrero de 2012, cuando el hispano-brasileño estaba cedido en el Rayo Vallecano ya tuvieron sus más y sus menos con un codazo del central blanco que tan sólo hacían preveer lo que se encontrarían.

Apenas unos meses, el 2 de diciembre del mismo año, protagonizaron una esperpéntica guerra de escupitajos en un Real Madrid-Atlético de la que el central blanco así se explicó entonces: “Hay algunos que dan una mala imagen a los niños”. “Las cámaras están ahí, más claro agua. Yo me he duchado bien y no tengo problemas“, añadió.

El rojiblanco por su parte cuando todavía jugaba en el Chelsea pero su relación era más consolidada -siempre andan juntos en las concentraciones de la selección- le elogió a su manera: “Es como yo, quiere ganar. Pega y hace el equipo más grande. Siempre nos enfrentábamos, nos insultábamos, nos reíamos… estábamos dentro de un partido y es algo normal”.

“Cuando vine a la Selección fue el primero en llamarme. Si nos enfrentamos otra vez le voy a pegar igual o él a mi, ya lo sabemos. Prefiero tenerlo de compañero porque es fuerte y siempre chocamos. Como rival también me gusta”, terminó por aclarar. Este domingo, siguiente round de fuego amigo.