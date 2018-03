Sergio Ramos se concentrará más tarde para presenciar el nacimiento de su tercer hijo

Sergio Ramos no se ha concentrado con sus compañeros este mediodía como estaba previsto. Tenía un permiso especial del seleccionador Julen Lopetegui puesto que su pareja, Pilar Rubio, está a punto de dar a luz a su tercer hijo. El central no podía faltar al nacimiento su vástago, al que Pilar quería llamar como su rockero favorito pero el madridista no estaba por la labor y se opuso, tal y como desveló ella misma.

Está previsto que el camero se incorpore a lo largo de la tarde de este domingo a la concentración con la selección española, si todo transcurre con normalidad. De esta manera el capitán del combinado nacional se incorporará feliz tras presenciar el alumbramiento de su tercer niño. En caso de que surgiera alguna complicación, tiene permiso para abandonar la convocatoria, al igual que hiciera David Silva el pasado sábado.

El capitán del combinado español cerrará así una semana de ensueño, en la que ha cumplido 150 partidos con la camiseta de la selección y la concluye con la llegada de su tercer hijo junto a su pareja. La gran incógnita, que aún no se ha desvelado, es el nombre que le pondrán al tercero de la familia Ramos Rubio, tras las llegadas de Sergio Jr y Marco.