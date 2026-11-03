Rafa Jódar cae ante Ruud y pone en riesgo su presencia en las ATP Finals

Rafa Jódar ha caído este martes contra Casper Ruud en el partido de segunda ronda del Masters 1.000 de París y ha dicho prácticamente adiós a sus primeras ATP Finals. El tenista español perdió en dos sets contra el noruego (6-3, 6-4) y la derrota complica su presencia en la Copa de Maestros, donde se clasifican los 10 primeros de la clasificación anual.

Su única posibilidad para colarse en el último torneo del año es que Alex De Miñaur no gane este miércoles a Claudio Etcheverry, algo que parece difícil teniendo en cuenta que el australiano es el noveno tenista del ranking. Tras haber ganado un primer partido con su recién estrenado top 10, al que accedió alcanzando la final del Masters 1.000 de Shanghái hace dos semanas, Jódar chocó contra un rival experimentado y curtido en mil batallas.

El escandinavo suma 19 triunfos en torneos bajo techo y sólo cuatro derrotas desde 2025, incluido el de Estocolmo del año pasado. El tenista ha accedido por tercera vez a los octavos de París, un campeonato en el que en las últimas cuatro campañas había caído en primera ronda.

El ex número 2 del mundo jugará los sextos octavos de final de un Masters 1.000 esta temporada, demostrando que no sólo es un jugador de tierra batida, donde ha logrado los mejores resultados de su carrera. Ruud es el segundo jugador que accede a dicha ronda, tras el estadounidense Ben Shelton, tercer cabeza de serie.

El noruego buscará los cuartos contra el ganador del duelo entre el alemán Jan-Lennard Struff, que derrotó al francés Arthur Gea, 7-6(3) y 6-3, y el argentino Thiago Agustín Tirante, rescatado para el cuadro final tras la retirada del italiano Flavio Cobolli.

Jodar no fue capaz de descifrar la estrategia de su contrincante en el torneo que cerró la jornada nocturna del último Masters 1.000 del año. Su entrada en el duelo fue fría y enseguida se colocó 3-0 abajo, una desventaja que no fue capaz de superar en la primera manga. En la segunda llegó a tener una ventaja de 3-0, pero no supo gestionar la superioridad y ya no sumó ningún juego más, dando al traste con su participación en París.